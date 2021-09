Ki nem találná hányan töltötték ki, és mi lett a Nemzeti Konzultáció eredménye

A legújabb Nemzeti Konzultációt 1,4 millióan töltötték ki. Szentkirályi Alexandra Facebook-videóban ismertette a válaszadók összesített véleményét.

Miután a kormányszóvívő megköszönte a közel másfél millió embernek -és a NERbotnak-, hogy véleményüket megosztották a kormánnyal, a nagy meglepetést okozó konklúziókat is közölte, amik Orbánék előzetes várakozásait hozták.

Eszerint a járvány utáni élet újraindítására vonatkozó kérdés kapcsán a válaszadók 96 százaléka arra voksolt, hogy „Magyarországot meg kell erősíteni” azért, hogy meg tudjunk felelni az új kihívásoknak egy veszélyesebb korban is. A kitöltők 97 százaléka úgy véli, hogy „a gyereknevelés a szülők feladata”, ahogy azt is helyesnek tartják, hogy törvény korlátozza a „kiskorúakat célzó LMBTQ-propagandát”.

99 százalék az egyetértés van abban is, hogy ne a családok, hanem a multik fizessenek a környezetrombolásért, vagyis ne a magyarok fizessenek brüsszeli klímaadót rezsiárak képében. A válaszadók 94 százaléka szerint fontos a magyar vakcinagyár is. A kormányszóvivő kiemelte, hogy a kormánynak a Nemzeti Konzultációra adott válaszok irányadók, így napirenden vannak a kérdések, a döntésekről később számolnak majd be.