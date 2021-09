Boris Johnson: a terroristák a nyitott társadalomba vetett hitet akarták lerombolni szeptember 11-én

Az Egyesült Államokban húsz évvel ezelőtt végrehajtott terrortámadások elkövetői a szabad emberek nyitott társadalomba vetett hitét próbálták lerombolni - mondta szombaton Boris Johnson brit miniszterelnök.

Johnson a 2001. szeptember 11-ei terrortámadások 20. évfordulóján közzétett nyilatkozatában hangsúlyozta: a terroristák megvetik "az általunk féltve óvott" nyitott társadalmakat. Hangsúlyozta: éppen az Egyesült Államok nyitottsága, toleranciája miatt a 2977 emberéletet kioltó, húsz évvel ezelőtti támadás halálos áldozatainak listáján szinte minden nemzetiség és vallás tagja szerepelt.

Az elmúlt húsz évre visszatekintve azonban most már kimondhatjuk, hogy a terroristáknak nem sikerült megingatniuk a szabadságba és a demokráciába vetett hitünket, nem sikerült éket verniük nemzeteink közé, és nem sikerült elérniük, hogy feladjuk az általunk vallott értékeket, sem azt, hogy félelemben éljünk

- mondta a brit miniszterelnök.

"A legutóbbi időszak afganisztáni fejleményei csak megerősítik elkötelezettségünket, hogy szilárdan őrizzük a szabadságba és a demokráciába vetett hitünket, amely mindig felülkerekedik minden ellenségen" - tette hozzá szombati megemlékezésében Boris Johnson.

II. Erzsébet királynő Joe Biden amerikai elnöknek küldött személyes üzenetében hangsúlyozta: gondolataiban, imáiban ma is az áldozatokra, a túlélőkre és családtagjaikra, valamint a terrortámadások helyszíneire kivonult sürgősségi szolgálatok tagjaira emlékezik. A 95 esztendős brit uralkodó felidézi, hogy tíz évvel ezelőtt felkereste a 2001-ben lerombolt New York-i World Trade Center ikertornyainak helyét, és ez a látogatás a számtalan nemzetiségű, hitű, hátterű áldozatok emléke előtti tisztelgés közepette is az újjáépítés érdekében összefogó közösségek eltökéltségére emlékezteti őt.

A londoni Olimpiai parkban szombat este emlékművet avatnak az évforduló alkalmából. Az alkotáshoz az amerikai kormány egy megégett, sérült acélszerkezet-darabot adományozott, amelyet a New York-i ikertornyok romjai alól emeltek ki.

(MTI)