Így tenné lakhatóvá és biztonságossá a belvárost a nemzeti egységkormány

Speciálisan a belső kerületekre szabott programmal egészülnek ki a nemzeti egységkormány országos közbiztonsági tervei, derült ki Demeter Márta és Brenner Koloman közösen tartott keddi sajtótájékoztatóján.

A magyar emberek biztonsága és lakhatása nem lehet politikai kérdés – jelentette ki Brenner Koloman, az Országgyűlés alelnöke. A jobbikos parlamenti képviselő felhívta rá a figyelmet, hogy az ország számos régiójában rendőrhiány van, amit tovább súlyosbít, hogy a kormány a határok őrzésére is a rendőrség állományát használja fel ahelyett, hogy – a jobbikos javaslatnak megfelelően – visszaállítaná a speciálisan kiképzett határőrséget.

Az ellenzéki politikus rámutatott ugyanakkor arra is, hogy az egyenruhásokat társadalmilag, anyagilag is jobban meg kell becsülni, ezért a rendpárti Jobbik visszaállítaná az Orbán-kormány által megszüntetett korkedvezményes szolgálati nyugdíj intézményét, és növelnék a támogatások mértékét is.

Az otthonteremtési programmal kapcsolatban elmondta, egyrészről rendelkezésre áll a Jobbik által kidolgozott Mi Várunk nevű program minden eleme, másrészről – emelt ki egy példát – rögtön felmérnék az üresen álló állami és önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotát, hogy azokat felújítva könnyen elérhető lakhatást nyújthassanak a pályakezdő fiataloknak. A bérlakások építéséről és felújításáról szóló otthonteremtési program fontos eleme, hogy a bérlők 6-8 év elteltével kedvezményes áron megvásárolhatnák az ingatlanokat.

A bérlakások után fizetendő lakbérek a piaci árak csupán 33-50 százalékát tennék ki.

Brenner Koloman aláhúzta: a cél az, hogy a Fidesz-kormány által bevezetett családtámogatási rendszert meghagyják és olyan irányba bővítsék tovább, hogy az ne csak a magasabb jövedelmű embereknek jelentsen segítséget.

Demeter Márta a VIII. és IX. kerületet magába foglaló budapesti 6. számú választókerületben indul az ellenzéki előválasztáson, majd a Jobbik frakciójában folytatná munkáját. A sajtótájékoztatón arról beszélt, tisztességes és megfizethető lakhatásra van szükségük az embereknek, miközben a biztonságukat is garantálni kell.

Ezzel kapcsolatban közölte, a nemzeti egységkormány azonnal elindítaná a bérlakások felújításáról és építéséről szóló programot, ezen felül pedig szeretné megvalósítani azt a korábbi – de a Fidesz által elsöpört – javaslatát, hogy a VIII. és IX. kerületi lakosok hárommillió forintos felújítási keretből modernizálhassák élettereiket.

Demeter szerint évente 1,5 milliárd forintos keretből elérhető lenne, hogy négy év alatt Józsefváros és Ferencváros összes rossz állapotú önkormányzati lakása fel legyen újítva.

Leendő egyéni országgyűlési képviselőként azt a célt nevezte meg, hogy a jogszabályi és anyagi fedezetet biztosítsa a választókerület számára ahhoz, hogy a lakhatási és közbiztonsági fejlesztéseket elvégezhessék.

Hozzátette: mindenképpen csökkenteni akarják a rendkívüli magas albérletárakat, mert azok a fiatalok kezdőfizetésének ma akár 70-80 százalékát is elvihetik, míg a főbérlőknek lakásügynökségek bevonásával jogi biztonságot teremtenének meg.

Demeter Márta szintén kijelentette, hogy nem törölnék el a Fidesz által bevezetett családtámogatási formákat. A képviselő azt mondta, a támogatások körét a fiatalok irányába szélesítenék úgy, hogy ne csak a házasságot kötők és meghatározott számú gyermeket vállalók jussanak segítséghez, hanem a pályakezdők is.

A közbiztonsági helyzettel kapcsolatban kifejtette: a rendvédelmi dolgozók illetményalapját és a szolgálati lakások számát megnövelnék, a közterületeken pedig közösségi rendészet és térgondnoki rendszer bevezetésével, majd hosszú távon önkormányzati rendőrség felállításával tartanának rendet.

Konkrétumként elmondta, állami pályázat keretében szeretnék a kapualjak éjszakai kivilágítását, valamint a lépcsőházak belső kamerarendszerrel való ellátását fedezni abból a célból, hogy az emberek nagyobb biztonságban legyenek a bűnözőkkel szemben.

Az ellenzéki előválasztás szeptember 18. és 26. között zajlik, az online regisztrációs folyamat már elkezdődött.