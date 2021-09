Újabb videó: a Jobbik megmutatta a kormánysajtó fenyegetőző "kutyasétáltató" provokátorát

A Jobbik a Facebook-oldalára töltött fel egy videót a kormánysajtóban csak "ártatlan járókelőként", vagy "kutyasétáltató férfiként" bemutatott, amúgy évek óta ismert provokátorról.

A fideszes sajtó nemrég elkezdett egy olyan álhírt terjeszteni, miszerint Jakab Péter hajdúhadházi fórumán a Jobbik miniszterelnök-jelöltjének testőrei összevertek egy kutyáját sétáltató járókelőt. Noha minimális realitásérzékkel is bárki számára nyilvánvaló lehetett, hogy itt valami nem stimmel, a Jobbik elnöke most nyilvánosan reagált arra, mi történt pontosan.

Rubi Gergely ugyanis már 2018-ban is igyekezett megzavarni a párt rendezvényeit a fideszes tévéstábok előtt, így nem volt igazán meglepő az sem, hogy ismét egy jól szervezett kampányt építenek a provokátor akciójára.

A Jobbik videóján olyan vállalhatatlan beszólásokat látunk Rubi Gergely részéről, mint hogy

"szopjátok a zsidók faszát!",

vagy

"lőfegyverem, már nem élnétek, faszfejek!".

"A Fidesz álhírgépezete szerint földre tepertek egy ártatlan kutyasétáltatót. De nézzük meg, ki is ő a valóságban, aki a helyszínen lőfegyver használatával is fenyegetett. Ilyen lenne egy békés járókelő? Ne dőlj be az álhírgyárnak, tájékozódj hiteles forrásokból!"