A Fidesz benézte a Karácsony-kártyát, de úgyis mindent Gyurcsányra épít

A Kossuth Lajos téren tartott rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Karácsony Gergely, hogy visszalép az ellenzéki előválasztás második fordulójában Márki-Zay Péter javára. Karácsony azt mondta, hogy könnyű szívvel fejezi be miniszterelnök-jelölti kampányát, mert egyébként sem akart eredetileg indulni a pozícióért és arra kéri az eddig őt támogató pártokat és szervezeteket is, hogy Márki-Zay Pétert támogassák a második fordulóban.