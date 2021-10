Republikon: az előválasztás után nőtt az ellenzék előnye

Az előválasztás első fordulója a kutatás szerint sikeresen mobilizálta az ellenzéki tömböt, így a stagnáló Fidesz és az ellenzéki összefogás támogatottsága között tovább nőtt a különbség: a teljes népesség körében 6 százalékponttal, a pártválasztók körében 8 százalékponttal erősebb a hatpárti összefogás, mint a Fidesz (34-40% valamint 44-52%) – áll a Republikon kutatásában, amelyet a Telex szemlézett.

A felmérés szerint a teljes népesség körében erősödött a DK, Momentum, az MSZP, sőt az összefogáson kívüli MKKP is. A DK 13-ról 14 százalékra, a Momentum 6-ról 7 százalékra, az MSZP 5 százalékról 6-ra, az MKKP pedig 1-ről 2 százalékra. A Jobbik támogatottsága viszont 12 százalékról 10 százalékra esett. A Párbeszéd továbbra is 1 százalékon áll a teljes népesség körében, ahogyan a Mi Hazánk is. Az LMP továbbra is 2 százalékos támogatottsággal bír.

Az ellenzék annak is köszönheti az erősödését, hogy a bizonytalanok aránya tovább csökkent, 24 százalék helyett szeptemberben csak 22 százalék a bizonytalanok aránya.