A Borkaival orgiázó lány most Tiborczéknál pezsgőzik

Az ezalenyeg.hu szúrta ki, hogy a Borkai-orgia során híressé vált egyik ikerlány Tiborcz István turai luxusszállodájából, a Botaniq Turai Kastélyból jelentkezett be, és osztott meg magáról képeket pezsgőzés közben.

"A ló néz, a csikó lát, felszívnék egy csík kólát" - Borkai hölgyvendégének vallomása A Borkai Zsolt pünkösdi orgiájáról készült felvételeken szereplő egyik fiatal lány megrendítő őszintéséggel vall a kokainhoz való viszonyáról. A rövid kis videót a TikTok közösségi oldalra tett fel K. Csenge. A győri polgármestert a yahctos szexpartyról készült felvételeket nyilvánosságra hozó blogon több bűncselekménnyel, többek közt korrupcióval és kokainfogyasztással is megvádolják - ezekre nézve azonban konkrét bizonyítékokat még nem közöltek.

Emlékezetes, az "Ördög ügyvédje" által nyilvánosságra hozott szexvideók következében Győr fideszes polgármestere, aki magát szintén családos keresztény politikusnak állította be, politikai szempontból megbukott - de az orgia rányomta bélyegét az önkormányzati választásokra is, a Fidesz számos várost, így Budapestet is elveszítette. Ugyanakkor a leleplezés állítólagos eredeti célja, miszerint hogy korrupciós bűncselekmények is megvalósultak Borkai környezetében, nem nyert bizonyítást. Sőt, a rendőrség a felvétel kiszivárogtatói ellen indított nyomozást.

Mindenesetre Borkai Zsoltnak vissza kellett vonulnia, azonban a lányok, úgy néz ki, még élvezhetik az életet (korábban uniós támogatást is kaptak). Legalábbis a portál szerint erre utal, hogy a Tiborcz-tulajdonban lévő luxusszállodában méregdrága pezsgőt szürcsöl az egyikük, egy 300 ezer forintos Versace Virtus táskával az oldalán.

Szép hely, tényleg!