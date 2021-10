Borkai-ügy: vádat emelt az ügyészség az Ördög ügyvédjeként ismert ügyben

Mint azt szeptember legelején megírtuk, bár a Fővárosi Főügyészség nem nevezte meg, akkor közleményük alapján úgy vélték, nem más, mint Czeglédy Csaba lehet az a személy, aki az Ördög Ügyvédje nevű blog mögött állhat. Nem sokkal később egyrészt Czeglédy a 24.hu portálnak elismerte, hogy valóban őt gyanúsították meg, de kijelentette: nem ő áll a blog mögött, másrészt pedig az Ördög Ügyvédje Facebook oldalán annyit írt: "Fidesz-csicska Polt Péter, nem talált!"

A Fővárosi Főügyészség friss közleményében azt írja,

az ügyvéd foglalkozású vádlott és társa különleges személyes adatokat tartalmazó, szexuális tartalmú fénykép- és videofelvételeket hozott nyilvánosságra az interneten.

A vádirat lényege szerint az ügyvéd foglalkozású elsőrendű vádlott kérésére többszörösen büntetett társa 2019 szeptemberében az egyik internetes közösségi hálózaton létrehozott egy profilt, majd azon keresztül egy oldalt, amelynek utóbb Az ördög ügyvédje címet adta.

A másodrendű vádlott később ehhez a közösségi oldalhoz kapcsolódóan hirdetéseket is kért, amelyeket az ügyvédtől kapott bankkártyával fizetett ki.

Az volt a vádlottak célja, hogy "az ezt követően nyilvánosságra hozott, szexuális tartalmú, kompromittáló felvételeket az internethasználók minél szélesebb körben megismerjék". Mivel azonban a közösségi oldalon szexuális tartalmú felvételek közzététele nem engedélyezett, a felvételeket először pornóoldalakon hozták nyilvánosságra, majd a weboldalak linkjét osztották meg a közösségi oldalon

– olvasható Ibolya Tibor fővárosi főügyész közleményében.

A vád szerint 2019. október 2. és 9. között naponta közzétett blogbejegyzésekben hozták nyilvánosságra "az ügy tárgyát képező kompromittáló fényképeket, videofelvételeket".

Az ügyvéd kilenc ember arcképmását mint különleges személyes adatát és hat ember "nemi életre vonatkozó" különleges személyes adatát kezelte jogosulatlanul, amivel jelentős érdeksérelmet okozott, a társa pedig szándékosan segítséget nyújtott neki ebben.

Az ügyvédet és társát kilencrendbeli, különleges személyes adattal visszaéléssel vádolják, amelyet a másodrendű vádlott bűnsegédként követett el. A főügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság - tárgyalás mellőzésével - a jogász vádlottra pénzbüntetést, többszörös visszaeső társára pedig felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki.

A Borkai-ügyről

Borkai Zsoltről, a szexbotrányba belebukó fideszes győri polgármesterről korábban megírtuk, Kubatov Gábor fideszes pártigazgató felkereste Borkait, s közölte vele, Budapesten kompromittáló felvételek és videók keringenek róla. Borkai azt válaszolta, hogy ő csak képekről tud.

A házasságtörő fideszes azonban elhallgatta főnöke elől, hogy 2018 nyarán, az orgia után másfél hónappal az ETO egykori focistája, Póczik József megkereste őt a fotókkal. A második találkozáskor négy, szex közben készült fotót át is adott a polgármesternek, ám semmit nem kért cserébe. A lap szerint Póczik egy „volt focista barátjára” hivatkozott, aki jócskán benne van az éjszakai életben, az alvilág tagja.

2019 tavaszán azonban Rákosfaly Zoltán ügyvédet, az orgia egyik résztvevőjét egy másik vonalon keresték fel a felvételekkel. Az ügyvéd szerint a férfi, P. Zoltán azt állított, azokat ő töltötte az orgián részt vett egyik lány telefonjáról, majd törölték is,tehát csak neki vannak meg. Rákosfalvy állítása szerint a férfi közölte: ő azért jött, hogy a felvételek ne kerüljenek máshová.

Rákosfalvy vallomása szerint 12 milliót kértek a felvételekért (képekért és a pendrive-ért), ő 10 milliót ajánlott, amit a hat résztvevő adott össze. A vallomások szerint kénytelen-kelletlenül azok is beszálltak az összegbe, akik az orgián nem vettek részt. Az ügyvéd összeállított egy okiratot (adatvásárlási szerződést) is arról, hogy

10 millió forintért megvásárolja tőle a szexuális tartalmú felvételeket tartalmazó pendrive-ot, valamint a kinyomtatott fotókat, mint a vallomásban fogalmazott: „A szerződésben külön belerejtettem egy pontba a zsarolásra való hivatkozást is és a 2/E. pont alá külön bele is írtam, hogy ha ezek a felvételek bárhol is megjelennek, illetve a szerződésben foglalt kötelezettségét megszegi, az által J. Zoltán megvalósítja a zsarolás tényállását.”

A fényképeket és a videókat tartalmazó pendrive-ot pedig lezárt, a ragasztás mentén aláírt borítékba tették, hogy ne lehessen roncsolásmentesen felnyitni.

Amit azonban Borkai és Rákosfalvy sem tudott: a felvételek, vagy legalábbis azok híre akkor már körbejártak, és a Fidesz legfelső köréhez is eljutottak. Orbán Viktor azt közölte Kubatovon keresztül Borkaival, hogy magánügynek tekinti az esetet, és ha ki is kerülnek a felvételek, akkor azt a jobboldali sajtóban blokkolni fogják.