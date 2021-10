Horn Gábor szerint a Fidesznél nagyobb zavart idézett elő Márki-Zay Péter sikere, mint az ellenzéki pártoknál

- mondta Horn Gábor az előválasztásról az N1TV vendégeként.

A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint arra kell majd választ adni a politikusoknak, miként alakulhatott úgy az első és a második forduló részvételi aránya, hogy a második fordulóban nem szavazott körülbelül 200 ezer választó, miközben ugyanennyi új szavazó jelent meg és voksolt valamelyik miniszterelnök-jelöltre a sátrakban.

Márki-Zay Péter pedig el is mondta, hogy tulajdonképpen az ellenzékváltás is elkezdődött, aminek már „áldozatát” is látjuk Fekete-Győr András személyében, illetve más korábban fontos politikusok elbukásában az első fordulóban az egyéni körzetekben