A gyorsan növekvő koronavírusos esetek miatt október 30-tól munkaszüneti hét lehet Oroszországban

Oroszország kedden újabb napi rekordot döntött a koronavírusos halálesetekből, és a gyorsan növekvő fertőzési ráta is nyomás alatt tartja az ország egészségügyi intézményrendszerét. Az orosz ezért most a munkaszüneti hét kihirdetését javasolt - számolt be a 24.hu.

Az AP News azt írja, az Oroszországban legutóbb regisztrált 24 órás halálozási adat 1015 volt, ami a legmagasabb a járvány kezdete óta. A járvány miatt meghaltak száma ezzel 225 325-re nőtt, ami messze a legmagasabb európai adat. Az elmúlt napon emellett 33 740 új fertőzöttet találtak.

Tatjána Golikova miniszterelnök-helyettes arra tett javaslatot, hogy október 30-tól vezessenek be egy egész héten át tartó munkaszüneti időszakot, a kabinet fel is kérte Vlagyimir Putyin elnököt, hogy engedélyezze a lépést.

A Kreml mindeddig kizárta azt a lehetőséget, hogy újra országos lezárást hirdessenek, mert a járvány elején bevezetett korlátozások súlyos csapást mértek az orosz gazdaságra, ami csorbította Putyin népszerűségét is.

Az orosz kormány koronavírus-munkacsoportja hétfői közlése alapján körülbelül 45 millió orosz, vagyis az ország 32 százaléka szerzett eddig teljes körű oltottságot. Vlagyimir Putyin ezzel együtt felhívta a figyelmet, hogy bár fontos a lakosság széleskörű beoltottsága, a vakcina felvételének önkéntesnek kell maradnia.

A portál megjegyzi, habár a Kreml ellenállt az országos lezárás bevezetésének, azért felhatalmazták a regionális hatóságokat, hogy helyzettől függően döntsenek a korlátozásokról. Ennek hatására Oroszország nyolcvanöt régiója közül sokan már bevezettek kisebb-nagyobb intézkedéseket, így például sok helyen korlátozták a nyilvános nagyrendezvényeket, a színházak, éttermek és már nyilvános helyszínek nyitva tartását. Néhány régióban emellett kötelezővé tették az oltást a közalkalmazottaknak és a hatvan évesnél idősebbek meghatározott csoportjai számára.