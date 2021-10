Kósa András veszi át az Azonnali főszerkesztői posztját

November első felétől Kósa András a főszerkesztői székben Pintér Bencét váltja majd, aki Bukovics Martin menesztése után megbízott főszerkesztőként, ideiglenesen vezette az Azonnalit - adta hírül a maga a lap.

Kósa az elmúlt két évtizedben több lapnál is tevékenykedett, 2018 óta a Népszava kötelékében dolgozott újságíróként.

Kinevezését és terveit illetően Kósa András úgy fogalmazott:

"Még soha nem voltam főszerkesztő, így különösen megtisztelő volt, hogy az Azonnali tulajdonosai engem kértek fel a lap vezetésére."

Elmondása szerint a véleménycikkek, elemzések megtartása mellett főszerkesztőként szeretné egy kicsit a belpolitikai és európai uniós vonalat is erősíteni, saját információk, exkluzív anyagok és interjúk közlésével. Azonban a napi hírversenybe továbbra sem szállnak be.

Megjegyzik a cikkben azt is, hogy az Azonnali épp az átalakulás időszakát éli, így az elmúlt két hónapban a szerkesztőség egy része is cserélődött és fog is cserélődni.