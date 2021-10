Gyurcsány miniszterének közpénzből megtámogatott cégét fényezi Szijjártó Péter

A néhai SZDSZ egykori elnöke amúgy gyakran elkíséri a külügyminisztert, aki most nagy örömmel jelentette be Kóka János közpénztámogatással megépült magánkórházának a fejlesztését.

A valóban szép és modern magánklinika megvalósításhoz Kóka és cége a Doktor24 Medicina Zrt. 287 millió forint, vissza nem térítendő támogatás kapott tavaly a kormánytól.

A Doktor24 az állami támogatással Újbudán egy új, 3000 négyzetméteres klinikai központot épít, 25 rendelővel és 36 ággyal.

Az alábbi videóban Kóka még jófejkedett is egyet amikor megjegyezte, hogy tapasztalatai alapján Nyugat-Európában és Amerikában a templomnak, a kórháznak és a McDonald's-nak mindig stratégiailag megközelíthetőnek kell lennie.

Tehát megállapítható, hogy a kormányzat permanens gyurcsányozása közepette, a Gyurcsány kormány gazdasági minisztere az egyik legnagyobb liblingje az Orbán kabinetnek és ezt a barátságot nem kevés (köz)pénzzel támasztja alá a Fidesz-KDNP kormány.

Az pedig már csak mellékesként jegyzendő meg, hogy a kormány ezzel azt a magántőkét emeli be az egészségügybe, amit korábban Szijjártó és a Fidesz is ellenzett.

Az Alfahír is beszámolt arról, hogy az SZDSZ-es Kóka, már 2014 óta tagja a Nemzeti Együttműködés Rendszerének. Ekkor tűnt fel először Szijjáró Péter külgazdasági és külügyminiszter oldalán, diplomata útlevéllel a zsebében, sőt ebben az évben Orbán Viktorral együtt utazott Szaúd-Arábiába. Kóka János azóta is stabil pozíciót tölte be a NER-ben.

De Kóka János, nemcsak az egészségügyben partnere a NER-nek, hanem szinte minden területen. Az idén februárban készült képen, az SZDSZ elnökből lett NER-lovag Kóka, az MPP Magyarország Informatikai Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójaként támogatói oklevelet vesz át Magyar Leventétől, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkárától a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. Ez alapján, nyolc vállalat 25 milliárd forint értékben hajt végre beruházást külföldön, amihez 13 milliárd forintnyi állami támogatást kapnak.