Közeleg az óraátállítás ideje: most plusz egy órát szundíthatunk

Köztudott, hogy bár az Európai Unió az idei, 2021-es évet tűzte ki határidőként, máig nem szűnt meg az évi kétszeri óraátállítás gyakorlata. Ezáltal hazánkban is még bizonytalan ideig meg kell békülnünk a ténnyel, hogy marad a megszokott váltakozás a téli és a nyári időszámítás között.

Ez pedig praktikusan azt jelenti, hogy

október 30-áról 31-ére, szombatról vasárnapra virradó éjjel ismételten áttérünk a téli időszámításra, azaz hajnali 3-kor az órákat vissza kell állítani 2 órára

– kivéve persze, ha az eszközünk automatikusan átáll a kellő időpontra.

Az EU 2019 tavaszán meghozott döntése értelmében az egyes tagállamok saját hatáskörben, de egymással is egyeztetve határozhatnák meg, hogy egyenként melyik időzónába kerüljenek. Azonban ezidáig kevés előrelépés történt a még cseppet sem idejétmúlt ügyben: ennek részint oka a tagországok közötti eltérő preferencia, álláspont arról, melyik időszámítást véglegesítsék. Másrészt a koronavírus-járvány is közbeszólt, hiszen az láthatóan az uniós napirend első számú témái közé került. Így egyelőre az érdemi előrelépés még várat magára úgy EU-s, mint – a végső szót kimondó – állami, kormányzati szinten.

Fordulat: idén még marad az óraátállítás A jelek arra mutatnak, hogy hiába volt az idei év a határidő, az EU 2021-ben nem fogja eltörölni az évi kétszeri óraátállítást, így marad egyelőre a téli és a nyári időszámítás. Ha Magyarországon múlna, a nyárit tennénk véglegessé - számol be a 24.hu.

A magyar közvélemény tagjai számára ugyan megosztó kérdés, hogy melyik időszámítás rögzítése állna a többség szívéhez közelebb, de az érvek-ellenérvek – remélhetőleg ésszerű – megvitatása mentén még vélhetően úgyis jócskán előttünk áll a kérdés tényleges eldöntése.

Addig is, bármelyik verzió mellett is foglaljunk majd állást, – most legalábbis – bármiféle lelkiismeret-furdalás vagy bűntudat nélkül a tervezettnél akár egy órával is tovább aludhatunk.