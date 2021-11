Újabb szuperfegyvereket vásárolt Kövér László házőrsége

Az Országgyűlési Őrség ugyanis most éppen tömegoszlatáshoz ideális gránátvetőt, távcsöves mesterlövész puskát, hangtompítós géppisztolyokat és pisztolyokat vásárolt.

A Magyar Narancs írása szerint még a terrorelhárítás is megirigyelné azt a fegyvercsomagot, amit idén és tavaly ősszel rendszeresített a házőrség a Parlament honlapján elérhető dokumentumok alapján.

Az már köztudott, hogy a Kövér László felügyelete alá tartozó fegyveres testület félelmetes arzenált használhat: a több mint 400 tagú fegyveres szervezet 2017-ben kapott felhatalmazást nagy tűzerejű fegyverek használatára, de az olyan „nem halálos kényszerítőeszközökből” is betáraztak, mint a bivalyerős Taser X26-sokkoló, vagy a teleszkópos taktikai rendőrbot (közkeletű nevén: vipera).

A most beszerzett eszközök közül talán a leginkább figyelemreméltó az Accuracy AT 308 mesterlövő puska: a 7,62-es NATO lőszerrel használható, távcsöves precíziós fegyverrel 800 méterig lehet nagy pontossággal célba találni, maximális lőtávolsága pedig megközelíti a négy kilométert- vagyis a házőrök Parlament tetejéről a Margit hídon sétáló potenciális terroristát is le tudják szedni vele, a lövedék, hatótávolsága alapján pedig Puskás Arénáig repülhet.

Szintén új szerzemény a házőrségnél a kommandósok kedvencének számító Heckler & Koch MP5-ös géppisztolyának két változata: az A5-ös és a beépített hangtompítóval rendelkező SD6-os típus. Az új MP5-sök vásárlása azért is meglepő, mert a fegyvercsalád KA4-es verzióját a házőrség már 2014 óta rendszeresítette; nem igazán érthető, hogy miért volt szükség az újabb darabokra, erre maga a fegyveres testület sem adott választ.

A legbrutálisabb megjelenésű fegyver a frissen rendszeresített eszközök közül az AAMI-WEAPONS AV-140 gránátvető. Az amerikai Milkor által gyártott, célzókás sorozatvető három másodpercen belül képes kiüríteni a hatos tárat, 40 milliméteres gránátjai pedig típusuktól függően 400-800 méteren belül csapódnak be.

A kizárólag csak fegyveres erőknek értékesített márkát június végén vette alkalmazásba az őrség parancsnoka. Beszerezték a hozzájuk tartozó lövedékeket is: ezek könnygázgránátok és testre lőhető "szimpla" műanyagránátok, melyek a termékleírás szerint áthatolnak üreges ajtókon, préselt falemezen is.

Mivel az Országgyűlési Őrség nem árulta el, hogy mennyit költöttek az új fegyverekre – és egyáltalán, mit használnak a listán szereplő arzenálból –, mi sem írhatunk le konkrét összegeket. Az viszont sejthető, hogy akár százmilliós beszerzésről lehet szó.

Ezt valószínűsíti, hogy az Országgyűlés Hivatala októberben 11,7 millió forintért vásárolt csak kiképzési lőszert a házőrség számára, a szolnoki Reintex Kft-től. (Ilyen vétel utoljára 2013-ban szerepelt a parlamenti portál üvegzseb-oldalán, akkor 100 ezer lőszert vettek, 7,1 millió forintért).