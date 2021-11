Orbán a honvédség 13 milliárdos luxusgépével menőzött Bosznia-Hercegovinában

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Boszniai Szerb Köztársaságba, Banja Lukába érkezett, ahol munkaebéden tárgyal Bosznia-Hercegovina háromtagú elnökségének szerb tagjával, Milorad Dodikkal. A szombati megbeszéléseken részt vesz Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Az eseményről az MTI fotókat is közölt, így azt a pillanatot is megörökítette a közmédia, amikor a magyar kormányfő társaival elégedetten távozik a repülőgéptől. Ami viszont nem volt más, mint a Falcon 7x szállítótípusú repülőgép.

Emlékezetes, két Falcont vásárolt a Honvédelmi Minisztérium szakosított cége, a HM EI Zrt. - a lehető legnagyobb titokban -, darabonként 13,7 milliárd forintért. Amikor kiderült a beszerzés, azzal próbálták menteni a helyzetet, hogy hogy „ezek a gépek nem kormánygépek. A Magyar Honvédség hadrendjébe kerültek, és a Magyar Honvédség fogja használni őket."

Csak, ugye, a Falcon 7X a gyártó meghatározása szerint üzleti gép.

Beszámoltunk arról is, hogy a kormány az idei augusztus 20-i légibemutatón is menőzött a luxusgéppel, megmutatva azt az adófizetőknek is.