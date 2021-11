Mindkét honvédségi luxusgépünk Washingtonban van, az egyik Falcon napok óta Észak-Amerikában túrázik

Jó hír: újra egy országban van mindkét honvédségi luxusrepülőnk!

újra egy országban van mindkét honvédségi luxusrepülőnk! Rossz hír: ez az ország nem hazánk, hanem az Egyesült Államok.

A katonai repülőkre specializálódott ads-b.nl oldalon nyomon lehet követni a két Falcon 7x útját - csak az nem derül ki sajnos, hogy kiket és miért vitt át a tengerentúlra.

Az Alfahír szúrta ki, hogy szombaton, november 6-án a 607-es számú Falcon 7x fedélzetén érkezett meg Orbán Viktor és Szijjártó Péter a kíséretükkel Bosznia-Hercegovinába, miközben valaki valamiért (kérdéseinkre azóta sem válaszolt a külügy) Banja Lukába rendelte a honvédség 140 férőhelyes Airbus A319-es csapatszállítóját is.

Orbánt nemcsak a honvédség luxusgépe, hanem az egyik csapatszállító Airbus is elkísérte Boszniába Tegnap beszámoltunk arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Magyar Honvédség egyik Falcon 7x luxusrepülőgépével (a 607-es lajstromszámúval) érkezett meg Bosznia-Hercegovinába, hogy Banja Lukában tárgyaljon Milorad Dodikkal, a balkáni állam háromtagú elnökségének szerb tagjával. Azonban arról nem számolt be a közmédia, hogy nemcsak a 13 milliárdos - a gyártója szerint - üzleti gép szállt le tegnap Banja Lukában, hanem az egyik honvédségi csapatszállító Airbus A319-es is odarepült Magyarországról.

607

Nos, a 607-es lajstromszámú Falcon 7x - a repülési adatokat követő oldal közlése szerint - másnap reggel 8-kor az Egyesült Államok felé vette az irányt, és rendben le is szállt Washingtonban.

Orbán Viktor miniszterelnököt (j) fogadja Milorad Dodik, a Bosznia-Hercegovina háromtagú elnökségének szerb tagja (b) Banja Lukában 2021. november 6-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

606

Ugyanakkor a 606-os Falcon 7x már napok óta az Egyesült Államokban... kering. A honvédségi luxusgép - ismeretlen rakománnyal - november 1-jén érkezett az amerikai fővárosba.

November 2-án felruccant Kanadába, Sherbrooke városába, amit a Déli Kantonok Királynőjének is neveznek. Egyébként a leírások szerint tényleg vonzó hely lehet, sok ott az egyetem, a kultúra, és régi kereskedelmi központnak is számít. A levegő is biztos friss.

Az igazán szórakoztató nap azonban november 3-án jött el - nyilván az adófizetők is élvezték, ha már ők fizették a kerozint. A hivatalosan a Magyar Honvédség kötelékébe tartozó szállítógép tett egy szép nagy kört Észak-Amerika egén. Hogy ehhez milyen speciális védettségi igazolványra volt szükség, nem tudni. Azt ugyanakkor nem lehet mondani, hogy a kormány nem volt a helyén, aznap terjesztették többek között a Parlament elé azt a javaslatot, amivel magánkézbe játszanák ki az állami tulajdonban lévő sportlétesítményeket...

November 4-én aztán a 606-os leparkolt a A Washington Dulles nemzetközi repülőtéren, ahova 7-én a 607-es is megérkezett.

Ahogy az ismert, a Falcon 7x darabja több mint 13 milliárd forintot ér és gyártójuk szerint egyébként üzleti gépek, és ahogy az a címlap- és borítóképünkön is látszódik, valóban rendkívül kényelmesek.