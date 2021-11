Musical készül „egy igazi nagy megasztárról”, Árpád-házi Szent Erzsébetről

Musical készül Zsuffa Tünde: Az Ég tartja a Földet című regényéből – jelentették be az alkotói stáb tagjai hétfői sajtótájékoztatójukon. Az Árpád-házi Szent Erzsébet életét feldolgozó könyv alapján íródó mű zeneszerzője Szikora Róbert lesz, a szövegkönyvet és a dalszövegeket Lezsák Sándor jegyzi. A darab rendezője Cseke Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas művész, a Kecskeméti Katona József Színház igazgatója, míg producere Pataki András Jászai Mari-díjas rendező, a Soproni Petőfi Színház igazgatója lesz, akiről portálunkon legutóbb a Vadak Ura rendezőjeként írtunk.

A hétfői sajtótájékoztatón Zsuffa Tünde emlékeztetett, Ferenc pápa a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) záró szentmiséjén két magyar szentet emelt ki: az államalapító Szent István király mellett Szent Erzsébetet, aki a magyar szentek közül a legismertebb. Felidézte, a Szentatya velük kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, ne elégedjünk meg olyan hittel, mely csak szertartásokból, ismétlésekből áll, hanem

olyan hitre van szükségünk, amely a tettekben nyilvánul még és az emberi kapcsolatokon keresztül megmutatkozik.

A szerző úgy véli, a XIII. században élt Szent Erzsébet pont ilyen volt.

A szerző 2020 végén megjelent regényéről írt recenziónkat itt olvashatják:

Árpád-házi Szent Erzsébet, a teve a tű fokán Egy életrajzi és négy XX. századi regény után a történelmi régmúltba, a XIII. század első harmadába repít minket vissza Zsuffa Tünde új, karanténban írt regénye, melynek Az Ég tartja a Földet címet adta. A szerző nem kisebb feladatot tűzött maga elé, mint megírni a legismertebb magyar női szent, Árpád-házi Szent Erzsébet türingiai tartózkodásának történetét.

Szikora Róbert zeneszerző elárulta, egy Szent Erzsébetről szóló zenemű az első gondolata akkor vetődött fel benne, mikor a ’70-es években az NDK-ban jártak a Hungária együttessel, és Wartburg városában, ahol a főhős életét töltötte, azt tapasztalta, az ottani katolikus templomokban Türingiai Szent Erzsébetet ábrázolták rózsákkal. Akkor arra gondolt, a németek

ne privatizálják már el tőlünk ezt a hölgyet,

úgy vélte, tisztázni kellene a világ előtt, hogy mi, magyarok ilyen szenteket adtunk. Majd eljött 2019, amikor Zsuffa Tünde felkérte őt a NEK hírnökének, Szikora pedig cserébe azt kérte, Zsuffa mint női író írjon egy szép történetet Szent Erzsébetről. Felidézte, több-kevesebb noszogatás, valamint az isteni gondviselés különös kegye után igent mondott erre a felkérésre, így született meg Az Ég tartja a Földet című regény.

Zsuffa hozzátette, két dolog miatt vállalta el a könyv megírását. Egyrészt szeretné „rehabilitálni” Gertrudist (II. András feleségét, Szent Erzsébet édesanyját), akivel „Katona József nagyon csúnyán elbánt”, mert ő történelmileg nem az a személyiség, akit a Bánk bánból megismertünk. Másrészt rájött arra, hogy

Erzsébet a maga korában egy ízig-vérig modern nő volt.

A mű további üzenete, hogy az a keresztes hadjáratok idején játszódik, és ahogy akkor, úgy most is óvni kell a nyugati keresztény kultúrkört. Nem lehetett megkerülni a világjárvány kérdését sem – mondta a szerző –: Erzsébetnek férje távollétében Türingia kormányzójaként szembe kellett néznie olyan, a tartományt érintő megpróbáltatással is, mint a dögvészjárvány.

Lezsák Sándor szövegíró felidézte, amikor olvasta Az Ég tartja a Földet kéziratát, akkor az megerősítette őt abban az elképzelésében, hogy Szent Erzsébet történetének helye van a színpadon, és abból egy forgatókönyvet készített az alkotói stábbal. Úgy vélte, a zenében Szikora Róbert révén „egy olyan csoda született, mely benne élt már két-három évtizede”.

A sajtótájékoztatón meg is hallgathattuk a musical nyitányát, a Papok dalát.

Szikora Róbert azt mondta, nem ez lesz a mű fő zenei stílusa, mint fogalmazott, „ez nem pontosan csikidám”, a többi dal viszont nagyon fog hasonlítani a mai kor zenéjéhez.

Cseke Péter rendező rámutatott, minden musicalnek a kiindulópontja a zene, és egy rendezőnek mindig nagy feladat és megtiszteltetés, ha egy alkotói csapat felkéri az előadás megrendezésére. Sőt – tette hozzá –,

az a „hab a kakaó tetején”, ha a rendező bekapcsolódhat az alkotói munkába.

Elárulta, a musicalben 19 szereplő szerepel, emellett 20 vagy 25 táncospár, illetve 15-20 gyerek, artisták is színpadra kerülnek, vagyis körülbelül százan lesznek majd a színpadon.

A szereplők nevei egyelőre nem nyilvánosak. Részint azért, mert a castingra csak a jövő héten kerül majd sor, de az alkotók nem is kívánták megnevezni azokat a művészeket, akik az elképzeléseik szerint színpadra léphetnének. Kivétel alóluk Dolhai Attila musicalénekes, aki Szikorához hasonlóan a NEK hírnöke volt. Dolhai a regényben Erzsébetet gyermekkorától kezdve kísérő és oltalmazó lovagot, Waltert alakítja majd. Az énekes fontosnak tartja, hogy egy ilyen darab megszülethet és a közönség elő kerülhet, ő pedig büszke és boldog, hogy ennek részese lehet. Úgy vélte, az emberek ugyanúgy viselkedtek Erzsébet korában, mint ma:

ugyanazok a szövetségek, ármánykodások, élethelyzetek jellemezték őket, csak más körülmények között.

Ezért már nagyon várja, hogy elkezdhessék a próbaidőszakot, majd pedig hogy be is mutathassák a darabot.

Ehhez kapcsolódóan Zsuffa Tünde megjegyezte, a regénynek készül folytatása is, Walter lovag pedig mindenkit túl fog élni.

Pataki András producer felidézte, Lezsák Sándort a nyolcvanas évek vége óta ismeri, a kilencvenes évek derekán pedig Sík Sándor: István király című drámájának színre vitelében adott neki nagy segítséget. Megjegyezte azt is, Cseke Péterrel is dolgozott együtt, meghívta őt a kecskeméti színházba művészeti tanácsadónak, Szikora Róbert pedig egy tévéműsorban előtte szerepelt az R-GO-val, ő pedig utána következett – ahogy a producer fogalmazott – „mint diák hordószónok” még 1988 tavaszán.

Pataki úgy véli,

Szent Erzsébet „egy igazi, nagy megasztár”, egy európai csillag, aki nemcsak lokálisan, hanem európai szinten is elismert személy.

Mint mondta, ha valaki nemcsak keresztény, hanem nemzeti kulturális identitását keresi, és találkozik Szent Erzsébet legendájával, akkor abban meg tud erősödni. Az Árpád-házi királylány életművét példaértékűnek nevezte, ami felhelyezi őt arra az európai horizontra, ami közösséget tud kovácsolni, testvérré tudja tenni az európai nemzeteket. Ezek alapján „ziccerhelyzetnek” nevezte, hogy egy népszerű műfajjal, a musicallel közelebb tudják vinni a fiatalabb és idősebb korosztályhoz is ezt a kardinális kérdést.

A producer közölte, kormányzati támogatással valósul meg a darab, amiben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és egy kormány-előterjesztés alapján várhatóan a Miniszterelnökség is nagy szerepet vállal. Elárulta azt is,

a bemutatóra várhatóan 2022. február 26-án kerül sor,

helyszínként pedig két budapesti lehetőség is napirenden van. Hozzátette, tavasszal több vidéki központra is turnéhelyszíneket terveznek, majd kisebb helyszínekre is szeretnének eljutni, és a következő két évet szeretnék megtölteni ezzel a tartalommal. Hangsúlyozta,

az egész Kárpát-medencét szeretnék bejárni a produkcióval,

és mivel nehezen mozdítható darabról van szó, szükségük van a támogatásra. Az Emmitől és a Miniszterelnökségről jelenlegi tervek szerint összesen 467 millió forintra számíthatnak, ez az összeg hivatott a produkció megalkotására és a kétéves műsoron tartásra.

Pataki András azt is közölte, célközönségük az általános iskola felső tagozatától felfelé mindenki, fiatalok, idősek egyaránt, és céljuk, hogy élménnyé váljon az a tudás, amit a szövegkönyv, a zene, az egész művészeti munka hordoz.

Kérdésünkre Cseke Péter rendező elmondta, a produkciós díszletei és jelmezei stilizáltan, de megpróbálják a XIII. század elejét megidézni. Ehhez jön egy nagyon popos, nagyon erős zene, ennek a kettőnek az elegye alkotja majd az előadást.

Más újságírói kérdésre válaszolva Lezsák Sándor elárulta, tervbe van véve a produkció angol és német nyelvű fordítása, amihez Pataki András azt fűzte hozzá, az első lépés a magyar bemutató, és ezt követően az akkori lehetőség szerint lépnének tovább. Hozzátette, mivel német nyelvterületen is értékkel bíró témáról van szó, megpróbálják ott, illetve más külföldi helyszíneken is színre vinni.

(Zsuffa Tünde–Szikora Róbert–Lezsák Sándor–Cseke Péter: Az Ég tartja a Földet – Erzsébet, a szerelem szentje. Premier: 2022. február 26.)