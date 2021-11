Jakab Péter: a harácsolós, uzsorás kormányunk a kenyéren is nyerészkedik

Jakab Péter, a Jobbik elnöke folytatja pártja kampányát az áfacsökkentés érdekében.

A mai Facebook-psoztjában azt mutatta be, hogy egy kilogramm kenyér 400 forint:

"egy év alatt közel 10 százalékkal nőtt az ára. És a kormány még ezen is nyerészkedik, erre is rápakol 18 százalék áfát, amit mindenkinek ki kell fizetnie, a legszegényebbeknek is."