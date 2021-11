Négy év múlva menne tőzsdére a "szuperbank", a Magyar Bankholding

A tervek szerint 2025-ben lép a magyar tőkepiacra a Magyar Bankholding, és abban az évben a nemzetközi piacon is megjelenne a három bank fúziójával jövő tavaszra létrejövő "szuperbank", amelynek teljes fiókhálózat-átalakítását, racionalizálást 2023-ra tervezik, és ekkorra dőlne el a végleges márkanév és arculat is - ismertette Barna Zsolt, a Magyar Bankholding igazgatóságának elnöke háttérbeszélgetésen szerdán Budapesten.

Puskás András, a Magyar Bankholding kiemelt ügyekért, kommunikációért felelős vezérigazgató-helyettese megismételte, hogy a fúzió két lépcsőben történik: elsőként jövő tavasszal MKB Bank Nyrt. néven egyesül a Budapest Bank és az MKB, majd 2023 második negyedévben a Takarék Csoport csatlakozik is az egyesült bankhoz. Hozzátette: a fúzióval Magyarország második legnagyobb kereskedelmi bankja jön létre. Az egyesülés nem jelent változást a bankcsoport tulajdonosi szerkezetében, a fúzióban részt vevő bankok tulajdonosa továbbra is a Magyar Bankholding Zrt. Az egységes pénzintézet végleges márkanevét és arculatát a tervek szerint 2023 elején vezetik be; arról közvéleménykutatást készítenek.

Barna Zsolt hangsúlyozta, hogy a régió pénzügyi piacán is egyedülállónak számít a három tagbank integrációja, elsősorban annak komplexitása és mérete miatt. Azt azért két lépcsőben hajtják végre, mivel a Takarék Csoport a legnagyobb és leginkább szerteágazó ügyfélállománnyal rendelkező tag. A Takarékbank irányítását közben már a Magyar Bankholding végzi. A fúzióra vonatkozó terveket a tulajdonosok a társaság december 15-i közgyűlésén hagyják jóvá. A teljes fiókhálózat átalakítását, racionalizálást 2023-ban tervezik, a pontos fiókszámra még nincs adatuk - közölte. A dolgozói létszámról azt mondta: nagyjából megvan, hogy melyik területen hány dolgozó szükséges, jelenleg mintegy 12 ezer dolgozót foglalkoztatnak. A következő években valamennyi rendelkezésre álló extra jövedelmet a működés hatékonyságára tervezik fordítani, osztalékot nem terveznek.

Kiemelte: 2025-re 15 százalékot megközelítő tőkearányos jövedelmezőséget terveznek, a magyar piac leghatékonyabban működő szereplőjévé szeretnének válni akkorra.

Egerszegi Ádám transzformációért felelős vezérigazgató-helyettes arról tájékoztatott, hogy 2022. január elsejétől a teljes csoport lízingtevékenységét az Euroleasing végzi. A bankcsoport már jelenleg is az ország második legnagyobb piaci szereplője a mérlegfőösszege alapján, emellett a legnagyobb fiók-, és ATM hálózattal rendelkezik.

Vinnai Balázs, elnöki főtanácsadó ismertette, az a céljuk, hogy a létrejövő nagybank az ország legmodernebb pénzügyi szolgáltatója legyen, amihez rugalmas, gyors megoldásokat, egymással kombinálható termékeket vezetnek be. Az új rendszereket a finomhangolás érdekében jövő év elején már használni fogják a bankcsoporton belül - mondta.

A Magyar Bankholding Zrt. hazai tulajdonú pénzügyi holdingtársaság, amely a Budapest Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt. és a Takarék Csoport fúziójának megvalósítását célozza. A társaság 2020. december 15-én kezdte meg tényleges működését, miután a Magyar Nemzeti Bank engedélyének birtokában a három hitelintézmény meghatározó tulajdonosai a banki részvényeiket a közös holdingtársaságba apportálták.

