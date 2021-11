Orbán: az oltásellenesek is be fogják oltani magukat

Nem fogjuk tudni elkerülni, hogy a végén mindenki beoltassa magát – közölte Orbán Viktor péntek reggel a közrádióban. A miniszterelnök szerint a jelenlegi járvány legfőbb oka az, hogy még nincs mindenki beoltva, különben nem lenne sem negyedik, sem ötödik hullám.

Az oltatlanok azzal, hogy halasztgatják az oltás felvételét, a járvány hosszát nyújtják ki, de ők is be fogják látni a végén, hogy

vagy beoltatják magukat, vagy meghalnak

- fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, mivel nem lehet rendőrökkel kísérni az embereket oltásra, ezért csak a belátás segít.

A Dél-pesti Centrumkórház egyik dolgozója megkapja a koronavírus elleni oltóanyagot 2020. december 27-én. MTI/Balogh Zoltán

A jelenlegi járványhullámról azt mondta, virológusok szerint „nyakig vagyunk” benne, a neheze most következik, a számok emelkedni fognak. Mindenki el fogja kapni a koronavírust, a kérdés csak az, hogy milyen következményekkel – mutatott rá. Akik nincsenek beoltva, azok életveszélyben vannak – mondta, hozzátéve, hogy nem csak magukra, hanem másokra is veszélyt jelentenek az oltatlanok.

Az 5-12 éves korosztály oltásával kapcsolatos szakmai döntés eredményét december közepére várják. Ezzel kapcsolatban hozzáfűzte, gyermekkorunkban egy sor védőoltást kapunk, ezért vagyunk még életben – nincs ez másképp a koronavírus elleni oltással sem.

A járványhelyzet miatt a rendvédelemben és az egészségügyben ismét felmondási tilalmat vezettek be, a kiskunhalasi járványkórházat pedig bármikor megnyithatják, ha szükséges.

Orbán Viktor beszélt az ellenzéki összefogás nyomásgyakorlása után bevezetett benzinár-csökkentésről is, de mivel választási kampány van, természetesen ezt úgy adta elő a kormányfő és az őt felkérdező rádiós, mintha a kormány találta volna ki, és a másik oldal ellenezné. Valójában – mint arról több cikkben is írtunk – nem az árkorlátozást érik kritikák, hanem azt a megoldást, hogy a veszteségeket a benzinkutakat üzemeltető kisvállalkozásokra terhelték rá a helyett, hogy kárpótlással vagy uniós adócsökkentési kezdeményezésekkel az állam az adóbevételeit engedte volna lejjebb, amiről tudjuk, hogy az árak csaknem felét teszik ki. Az interjúban ezekbe a kérdésekbe inkább nem mentek bele.

A kisebb kutak egy része veszteséges lett, és a bezárást fontolgatja Normális üzemmenetben - például, ha visszamegyünk a vasárnapi állapotra -, ha 510 forintért adta egy kút az üzemanyag literjét, azt nagy valószínűséggel valahol 480-490 forint környékén szerezhette be - árulta el az Alfahír kérdésére Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára.

A miniszterelnök szerint ugyanakkor a 480 forintos árat még kibírja a szektor, és felmérték az emberek véleményét is, ami 80 százalék feletti támogatást mutatott, persze ez csak arra vonatkozik, hogy az emberek szívesebben fizetnek kevesebbet, nem pedig a szakmai részletekre. Kitért rá: a három hónapos időtartam februárban járna le, akkor majd felmérik a helyzetet, és „ha kell meghosszabbítjuk, ha nem, elfelejtjük” a döntést.

Ezzel Orbán Viktor gyakorlatilag előre vetítette azt az elsőre is nyilvánvalónak tűnő helyzetet, hogy a kormány az áprilisi választások előtt biztosan nem fogja megdrágítani az üzemanyagokat. Azaz, ha a világpiaci árak csökkennek, akkor feltűnés nélkül megszűnik a támogatás is, ha viszont nem, akkor a választásokig marad a csökkentés.

Azt egyébként a miniszterelnök is elismerte, amit a Jobbik több tucatszor jelzett a kormányzat felé, hogy a magas üzemanyagárak nem csak az autósokat terhelik, hanem áthatnak az iparra és kereskedelemre is, magyarul végső soron az élelmiszerárakban is megjelennek.

Azt, hogy a gazdasági növekedést magasabbra várták mint amennyi lesz, Orbán Viktor az autóipart érintő chiphiánnyal magyarázta – mint mondta, három műszak helyett olykor már csak egy műszakban megy a termelés, mert a hazai összeszerelő üzemekhez nem jut el minden alkatrész.

A miniszterelnök a választási költségvetéssel kapcsolatban megerősítette azt is, hogy a nyugdíjasoknak még február közepén kiküldik a 13. havi nyugdíjat.