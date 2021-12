Rig Lajos: "Ötmilliárd forintnyi értékű PCR-teszt megy a kukába!"

A Jobbik egészségügyi szakpolitikusaként és mentődolgozóként is tevékenykedő Rig Lajos Facebook-posztban számolt be saját tapasztalatairól, azt illusztrálva, hogy mégis milyen állapotok uralkodnak a hazai járványhelyzetben a negyedik hullám idején. Az ellenzéki országgyűlési képviselő által megosztottakból kiderül: a betegek és a covidos betegek száma is egyaránt sok, ugyanakkor oltott és oltatlan is van köztük.