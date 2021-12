Völner-ügy: az ellenzéki szövetség szerint Varga Juditnak is le kell mondania

Sajtótájékoztatót tartott az egyesült ellenzék szerdán délután a budapesti Kossuth téren. A téma természetesen a hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekményekkel gyanúsított, azóta már lemondott fideszes országgyűlési képviselő Völner Pál botránya volt. Az eseményen Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd frakcióvezető-helyettese, Harangozó Tamás, az MSZP frakcióvezető-helyettese, Nunkovics Tibor (Jobbik) országgyűlési képviselő, Szakács László (DK) országgyűlési képviselő, Tompos Márton, a Momentum szóvivője, Keresztes László Lóránt, az LMP frakcióvezetője és Bana Tibor (Mindenki Magyarországa Mozgalom szólalt fel.

Kocsis-Cake Olivio szerint az Orbán-kormány legsúlyosabb korrupciós botrányának lehetünk szemtanúi. Úgy tűnik, hogy Völner Pál, aki másokat figyeltetett meg és hallgattatott le, sokkal inkább az ő tevékenységét kellett volna nyomon követni, hiszen hivatali visszaélés vádjával állhat a bíróság elé. A Párbeszéd politikusa szerint az ügyben Varga Judit szerepét is vizsgálni kell, mivel ő adott engedélyt Völnernek a megfigyelése szentesítésére.

Kiemelte, amikor Varga Judit még azt sem tudhatta, merre van a toalett az Igazságügyi Minisztériumban,

az első hivatali napján teljhatalmat adott Völner Pálnak a végrehajtói ügyek intézésében.

Közölte, a Mentelmi bizottság alelnökeként kezdeményezni fogja, hogy minél hamarabb üljön össze a bizottság és függessze fel Völner mentelmi jogát, hogy elkezdődhessen a büntetőeljárás.

Nunkovics Tibor - aki éppen Völner korábbi választókerületének közös ellenzéki jelöltje - biztos abban, hogy azok, akik korábban Völnerre szavaztak, nem úgy akarták volna viszont hallani a nevét, hogy a Pegasus-botrányként elhíresült lehallgatás ügybe keveredik, majd pedig egy annál is súlyosabb korrupciós botrányba. Mint felidézte, a lemondott fideszes képviselő nevéhez fűződik az Európa legdrágább vasútvonalaként elhíresül, ötszörös áron megvalósult beruházás, a Budapest-Esztergom vasútvonal felújítása is.

"Egészen elképesztő, hogy egy ilyen magas pozícióban lévő ember neve felmerülhet egy ilyen súlyos ügyben, egy miniszter-helyettesé, aki Varga Judit igazságügyi miniszter asszony szerint a lehallgatások engedélyezéséért is felelős" - mondta.

Nunkovics kiemelte,

"szép dolog", hogy Völner lemondott, ugyanakkor szerinte ezzel a botránnyal méltatlanná vált arra is, hogy az Esztergom térségében élőket továbbra is képviselje, ezért parlamenti mandátumáról is le kellene mondania Völnernek.

Beszédét azzal zárta, hogy 2022-ben el fogják számoltatni ezt a velejéig korrupt rendszert.

Bana Tibor és az általa képviselt MMM szintén úgy látja, hogy Völner Pálnak nemcsak az államtitkári tisztségéről, hanem parlamenti mandátumáról is kell le kell mondania. Egyetértett azzal is, hogy Varga Judit felelőssége megkérdőjelezhetetlen az ügyben.

Harangozó Tamás arról beszélt, ez az ügy arról tesz tanúbizonyságot, hogy

"a Fidesz rendszere menyire velejéig korrupt, és mennyire csak a hatalomról és a pénzről szól".

Hozzátette: "politikai értelemben megszűnt létezni" az igazságügyi tárca, hiszen amíg a miniszter nem mond le, "addig Magyarországon Igazságügyi Minisztériumról nem beszélhetünk".

Szakács László kiemelte, "ebben az államban egy ilyen magas tisztséget betöltő ember, aki egyébként kulcsfigurája a Pegasus-ügynek is, semmi esetre sem kerülhetett volna az ügyészség látókörébe, ha ezt Orbán Viktor nem engedélyezi".

Jelezte, a DK részletes tájékoztatást kér a kormánytól, például arról, mióta tudnak ezekről az ügyekről vagy arról, hogy más kormánytagok is érintettek lehetnek-e a történtekben, illetve hogy Varga Judit "valaha fogadott-e el kenőpénzt Völner Pál államtitkártól".

Tompos Márton a Momentum szóvivője is arról beszélt:

az igazságügyi miniszternek le kell mondania, ha nem tudott róla, hogy helyettese kenőpénzeket kapott, akkor azért, ha tudott, akkor pedig bűnrészesként.

Az elmúlt hónapokban kiderült, hogy a Fidesz játékszerként kezeli a titkosszolgálatokat - jelentette ki, hangsúlyozva, "a titkosszolgálat nem játék", hanem az ország biztonságának egyik legfőbb garanciája.

Keresztes László Lóránt is Varga Judit lemondását szorgalmazta, hiszen "egy miniszter felel mindenért, ami az adott minisztériumban történik", itt pedig "egy megvesztegethető államtitkárt bíztak meg a lehallgatásokkal", ami a tárcavezető alkalmatlanságát mutatja.

A Völner-ügyről röviden

Mint arról beszámoltunk, kedd délelőtt közleményt adott ki a Legfőbb Ügyészség, hogy hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmény miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként indítványt tett az Országgyűlés elnökénél Völner Pál országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére.

A kormánypárti honatya abban az ügyben érintett, ami miatt korábban letartóztatták a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökét.

Az ügyészség szerint Völner a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől hosszabb időn keresztül, rendszeresen, alkalmanként 2-5 millió forintot kapott.

A Pegasus-ügy után selyemzsinórt kapott Völner Pál fideszes képviselő? Kedd reggel robbant a hír, hogy Polt Péter legfőbb ügyész a hivatali vesztegetés bűntette és más bűncselekmény miatt folyamatban lévő nyomozás eredményeként indítványt tett az Országgyűlés elnökénél Völner Pál fideszes országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére.

A botrány kirobbanása után nem sokkal aztán Völner közleményt adott ki, amelyben azt állítja, bár nem követett el bűncselekményt, vállalja az ügy politikai következményeit és a mai nappal lemond államtitkári posztjáról Völner Pál.

A Jobbik erre válaszul közölte, Völner Pál lemondásával nem úszhatják meg Orbánék, helyettesét követve Varga Juditnak is haladéktalanul vennie kellene a kabátját, és távoznia posztjáról. A magyar néppárt szerint különösen vérlázító, hogy a kenőpénzt Völner a gyanú szerint azoktól a végrehajtóktól kapta, akiknek a ténykedése folytán családok tízezrei kerültek az utcára a Fidesz-kormányzás több mint egy évtizedében.

Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje közösségi oldalán arról írt, az Igazságügyi Minisztériumból irányítják a korrupciót, ráadásul annak a vezetőnek a kezében futnak össze a szálak, aki a Pegasus-kémszoftver bevetéséről dönt. Nálunk tehát az állam nem a bűnözőket figyeli titkosszolgálati eszközökkel, hanem egy bűnöző figyel meg tisztességes állampolgárokat, újságírókat, vállalkozókat.

Völner egyébként 2019-ben a Hír TV egyik műsorában arról beszélt, hogy a keresztény hit meghatározza a mindennapjait.