Ma döntenek Völner Pál mentelmi jogáról

A Népszava áttekintette a Völner Pál családjához köthető céghálót, melyből kiderült, hogy bár az államtitkár sem szűkölködik, felesége és fia még nála is nagyobb vagyonnal rendelkezik. Völner államtitkár ként havonta bruttó 1,3 millió forintot, képviselőként további 1,2 milliót keres, a vagyonbevallása szerint pedig egy győri és egy nyergesújfalui ingatlan, és az oda bejelentett ügyvédi iroda is a tulajdonát képezi, emellett további 15 millió forintnyi bankbetéte is van.