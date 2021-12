Völner családjának cége több mint félmilliárdos vagyonnal rendelkezik

A Népszava áttekintette a Völner Pál családjához köthető céghálót, melyből kiderült, hogy bár az államtitkár sem szűkölködik, felesége és fia még nála is nagyobb vagyonnal rendelkezik.

Völner államtitkárként havonta bruttó 1,3 millió forintot, képviselőként további 1,2 milliót keres, a vagyonbevallása szerint pedig egy győri és egy nyergesújfalui ingatlan, és az oda bejelentett ügyvédi iroda is a tulajdonát képezi, emellett további 15 millió forintnyi bankbetéte is van. Szűkeb családi körének érdekeltsége azonban még ennél is nagyobb értékkel renelkezik.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat több ezer oldalnyi bizonyítékot gyűjtött Völnerék ellen Hamarosan feloldhatják annak a büntetőeljárásnak a dokumentumait, amelyben Varga Judit igazságügyi miniszter helyettese, Völner Pál is érintett, méghozzá gyanúsítottként - tudta meg a hvg.hu. A lap értesülései szerint az ügyben gyanúsítottak telefonjait hónapok óta lehallgatta a Pintér Sándor belügyminiszter irányítása alá tartozó szervezet, a Nemzeti Védelmi Szolgálat.

A lap szerint a felesége és fia nevén lévő, 2015-ben alapított Tagba kft. igen hamar százmilliós forgalmat ért el, a cég eszközállománya közel egymilliárdosra hízott, ebből csak a pénzeszközök 552 milliót tesznek ki.

De a család a hajózási piacon is képviselteti magát, amire akkor kerülhetett sor, amikor a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban infrastruktúráért felelős államtitkár volt Völner, így hozzá tartozott a hajózás is.

Hozzáteszik, 2016-tól a volt KDNP-tag hajóskapitány Szalma Botondot váltva lett a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnöke. A Tagba Kft.-nek 2017 óta résztulajdona van a nyergesújfalui Mahartlog Port Kft.-ben, ennek a cégnek pedig egyik vezetője az államtitkár 1994-ben született fia. A néhány tízmilliós forgalmú Mahartlog Port Kft. másik vezetője Domán Beáta, aki a svájci Viking River Cruises magyar leányvállalatát is vezeti.