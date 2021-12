Közös siker! Bakondi György ma már nem lódított az illegális bevándorlók számáról

Kellett hozzá némi nemzetközi segítség, de ma már eljutottunk addig, hogy Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója nem hazudik az illegális bevándorlók számáról a köztévében. Pedig ma este is az állami hírcsatorna vendége volt, és fel is dobták neki a labdát, de a laszti végül messzire gurult.

Emlékezetes, a tegnapi Kormányinfón Bakondi főnöke, Orbán Viktor miniszterelnök volt kénytelen saját meghazudtolni, amikor az AP-nek elismert, igazából fogalmuk sincs, hogy hány illegális bevándorló van a határunknál, azt sem tudják, mennyien próbálták meg tiltott módon átlépni a határt, mert azt nem számolják.

A kormány csak azt számolja, hány alkalommal történik kísérlet.

Azt persze már nem tette hozzá, hogy aztán ezt a számot úgy mutatják be a köztévé nézőinek, mintha a magyar hatóságok valóban megállítottak volna idén több mint 110 ezer migránst.

A köztévé buktatta le, ahogy a kormánypropaganda csal a migrációs számokkal A köztévé a ma reggeli Ma reggelben egészen durván alávágott a hivatalos migráns-politikának, főleg a Bakondi György-féle kommunikációnak. Történt ugyanis, hogy a lengyelországi helyzet kapcsán szóba került a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadójának tegnapi közlése, miszerint "több mint százezer határsértőt fogtak el idén eddig a magyar határon, és ezernél több embercsempész ellen indítottak eljárást".

De úgy néz ki, a horrorkommunikációban is változás állt be, Bakondi Györgytől most csak ennyire telt a kínos Kormányinfó után: a magyar határon jelentős a határsértők okozta nyomás, 2015 óta idén a legmagasabb az elfogott határsértők száma, továbbá körülbelül 1200 ember ellen indítottak embercsempészés miatt eljárást.