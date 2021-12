Az ördög ügyvédje azt állítja, Varga Juditot biszexualitása miatt nem jelölték köztársasági elnöknek

Az ördög ügyvédje nevű blog ismét jelentkezett és ezúttal azt állítja, hogy Varga Judit azért nem lehetett köztársasági elnökjelölt Novák Katalinnal ellentétben, "mert a lányokat is szereti". A blogot létrehozó, továbbra is ismeretlenségbe burkolózó személy a Facebook-bejegyzésében azt írja, minderről létezik néhány felvétel, valamint Varga Völner-féle korrupciós ügyben betöltött szerepéről is vannak információi. Hogy ezek mennyire hitelesek, majd csak januárban derülhet ki, ekkorra ígéri ugyanis, hogy újra aktivizálja magát.

Ismeretes, Az ördög ügyvédje volt az, aki kiszivárogtatta az internetre a 2019-es őszi önkormányzati választások előtt többek között azt a videót, amelyen Borkai Zsolt, Győr akkori fideszes polgármestere volt látható félreérthetetlen helyzetben egy jachton prostituáltak és üzlettársai körében.

Idén szeptemberben a Fővárosi Főügyészség bár nem nevezte meg, akkor közleményük alapján úgy vélték, nem más, mint Czeglédy Csaba lehet az a személy, aki Az ördög ügyvédje nevű blog mögött állhat. Nem sokkal később egyrészt Czeglédy elismerte, hogy valóban őt gyanúsították meg, de kijelentette: nem ő áll a blog mögött, másrészt pedig Az ördög ügyvédje Facebook-oldalán annyit írt: "Fidesz-csicska Polt Péter, nem talált!"