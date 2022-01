Trump teljes mértékben támogatja Orbán Viktor újraválasztását

Az Egyesült Államok volt elnöke nyilvánosan biztosította támogatásáról Orbán Viktort az újraválasztásában.

Donald Trump már azzal a felütéssel kezdi, szerinte a magyar kormányfő "szívből szereti a hazáját, és biztonságot akar a népének". A Facebook mellett a Twitteren is tiltás alatt álló Trump a Save America nevű kampányszervezetén keresztül küldött ki közleményt erről, amelyet több újságíró, a New York Times és más külföldi lapok is már közzétettek.

Az USA egykori elnökének Orbánra vonatkozó további dicsérő sorai így szólnak:

"Hatalmas és csodálatos munkát végzett Magyarország védelmében, az illegális bevándorlás megállításában, a munkahelyteremtésben, a kereskedelemben, és meg kellene neki engedni, hogy folytassa a közelgő választáson is. Ő egy erős vezető, akit mindenki tisztel. Teljes mértékben támogatom őt és újraválasztását Magyarország miniszterelnöki posztjára"

Tudvalevő, hogy 2016-ban a kormányfő az első volt azok között, akik nyilvánosan is kiállt Donald Trump mellett. 2019-ben pedig Washingtonban személyesen is találkoztak.

Korábbi cikkünkben írtunk arról, hogy nagyságrendileg másfél milliárd forintot költött az Orbán-kormány arra, hogy a saját java érdekében befolyásolja az amerikai közvéleményt. Ennek keretében többek közt lobbistákat, elemző intézeteket támogat annak érdekében, hogy jobb fényben tüntessék fel a Fidesz kormányzását.