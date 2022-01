Völner-ügy: Schadl ki akarta rúgatni a neki nem tetsző bírót

A bírót a jövőre nézve nem szeretnénk látni

- olvasható a 444.hu birtokába került dokumentumban, amelynek lényege, hogy a Völner-ügy kulcsfigurája, Schadl György, a Végrehajtói Kar korrupció alapos gyanúja miatt előzetesben lévő elnöke, ki akart rúgatni egy másik végrehajtót a praxisából, mert úgy érezte, az említett bíró akadályozza.

A lap cikksorozatának újabb részéből kiderül, Völner Pál és Schadl György 2021 májusában egy telefonbeszélgetés alkalmával egyetértett abban, hogy egy végrehajtó, aki ellen büntetőeljárás indult, veszélyes alak.

Völner úgy vélte, „egy hatalmi ág” működését veszélyezteti, Schadl pedig szerette volna Cs.-t teljesen eltüntetni a végrehajtók közül, ezért még az is felmerült, hogy a sajtón keresztül csinálják ki.

A rendőrségi iratok rámutatnak, Schadl a végrehajtói karrierje elején épp a számára kellemetlenné vált Cs. irodájában tanulta ki a szakma alapjait, de az nem derül ki, mi okozta a konfliktust kettejük között.

Az írás szerint Schadl mindent megtett, hogy Cs.-t ellehetetlenítse. Völnernek azt mondta, korábban még Bolcsik Zoltánt - az épp őt lehallgató Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) vezetőjét - is meglátogatta, hogy Cs. ügyeiről tájékoztassa, ám a megbízásának végleges visszavonását még Schadl sem tudta könnyen kijárni.

Mindebben egy állásfoglalás akadályozta, amit a Pesti Központi Kerületi Bíróság egyik csoportvezető bírája írt. Schadl 2021 júniusában a bírót „megpróbálta kirúgatni az állásából, és azt is igyekezett elintézni, hogy többet ne vehessen részt a végrehajtói szakvizsgákon”.

A nyomozati iratok alapján Schadl 2021. június 2-án telefonon felhívta Senyei György Barnát, az Országos Bírói Hivatal elnökét, aki 2019 végén Handó Tündét váltotta, és a beszélgetésben a felfüggesztett végrehajtó és a bíró neve is felmerült. Schadl találkozott Tatár-Kis Péterrel, a Fővárosi Törvényszékelnökével is, és a beszélgetésről a feleségének arról számolt be, hogy Tatár-Kis azt mondta neki:

a bírót nem lehet kirúgni, de diszkomfortossá tenni az életét és csoportvezetői megbízását visszavonni, azt lehet, ha indokolt.

Schadl a jegyzőkönyvek alapján Szabó Imrét, a Szegedi Egyetem polgári jogi tanszékének vezetőjét is megkereste, aki a végrehajtói vizsgák szervezésében fontos szerepet töltött be, és 2020-ig az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiáját miniszteri biztosként vezette. A dokumentumok szerint Schadl és Szabó kétszer beszélt júniusban. Schadl mindkét alkalommal előbb szakvizsga-időpontokat intézett ismerőseinek, majd szóba hozta a bírót. Az első, június 10-i beszélgetésen Schadl közölte, egyeztetett Völnerrel, és ekkor mondta, hogy a bírót a jövőre nézve nem szeretnénk látni.

A beszélgetés leirata alapján Schadl azt mondta, hogy majd személyesen mondja el a részleteket, mire az egyetemi tanszékvezető közölte: „Uram! Megbeszéltük”. A második beszélgetésre négy nappal később került sor, és Schadl szóba hozza a bírót is, és közli:

„Engedjük el a kezét, ha lehet”.

Minderre Szabó – idézi a 444 a nyomozati iratokat – annyit mondott: „Persze, persze, persze”.