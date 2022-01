Fizetett bértapsolókat alkalmazott a Fidesz egy pécsi kampányrendezvényen

Arra nem számítottunk, hogy ebben a formában fognak résztvevőket toborozni

- közölte a Népszava kérdésre Király Nóra, a Fideszhez kötődő Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) vezetője annak kapcsán, hogy Kővári János fideszes jelölt, Pécs egyik belvárosi irodaházában január 7-én, egy olyan előadáson vett részt, ahol pécsi egyetemkistáknak fizettek fejenként háromezer forintot a részvételért, hogy legalább valami látszatja legyen az érdeklődésnek.

A hírt korábban a Pécsi Stop tette közzé. A lapnak név nélkül nyilatkozó egyetemisták erősítették meg, hogy Kővári fórumán - ahol a környezetvédelem volt a téma - mintegy harmincan vettek részt és a hallgatóság túlnyomó többségét valóban fizetett egyetemi hallgatók tették ki.

Király Nóra a Ficsak elnöke a Népszavának írt levélben közölte, hogy egyesületük a rendezvényszervező céggel kötött szerződésben meghatározta a minimális résztvevői létszámot. A levélből kiderül az is, hogy a - meg nem nevezett - szervező cég 530 ezer forintért vállalta a munkát, ezért technikust, technikát, fotóst, hoszteszt, moderátort, pogácsát, üdítőt, kávét biztosított, plakátolt és két órára termet bérelt.

A Pécsi Stop megkérdezte Kővári Jánost, hogy miért volt szüksége fizetett résztvevőkre, de a Fidesz jelöltje érdemi válasz helyett perrel fenyegetőzött.

A bértapsolókat megrendelő Király Nóra neve sem ismeretlen a Fidesznél. 2006 és 2019 között a főváros 11. kerületének fideszes önkormányzati képviselője volt és 2014-től alpolgármesterként szolgált Újbudán. A 43 éves politikus több civil szervezet alapító vezetője, így hozzá kötődik a már említett Ficsak, a Zöld Követ, a Mindennapok Női Szemmel és a Gazdagréti Összefogás Egyesület. Ezek a szervezetek is bőven kaptak állami forrásokat. A Mindennapok Női Szemmel például 2017 és 2020 között 66 millió forintot kapott, abból 20 milliót szántak egy olyan honlap létrehozására, amit főként az egyesületi tagok olvasgatnak, aztán újabb 20 millió ment el a honlap fejlesztésére, végül 26 millióból egy adatbázis létrehozását finanszírozták.

A „biotapsgép” előtt szónokló Kővári János, 2005 óta önkormányzati képviselő Pécsen. A Fidesz-KDNP támogatásával 2010-ben a parlamentbe is bejutott és az idei választáson is az 51 esztendős, szociális munkás végzettségű politikus lesz a kormánypártok jelöltje. Nem lesz könnyű dolga mivel Pécs azon választókörzetében indul, ahol Mellár Tamás közgazdász 2018-ban függetlenként nyert és most is ő lest az ellenzék közös jelöltje.