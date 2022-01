Hiába ment 593 millió a Megafon kormánypropagandájára, a kopasz Pottyondi Edina így is veri őket

Ahogyan korábban megállapítottuk, a Fidesznek nem elég a kézivezérelt, legócskább kommunista propagandát idéző, évi százmilliárd forintból működő közmédia, a több száz, tökéletesen uniformizált megyei lap, az Origo, Ripost, 888.hu és egyéb “hírportálok”, a “visszafoglalt” Hír TV, illetve a fiatalokat célzó Pesti TV - ahol folyamatosan úgy pózolnak, mintha egyfajta underground, "tévés szamizdatot" készítenének, Mészáros Lőrinc tévéjében -, a kormány kommunikációs gurui egy ideje már eldöntötték, hogy az "internetet" is leuralják olyan módon, hogy milliókból kiképzett jobboldali véleményvezérekkel szórják tele az online médiateret. Ezt a törekvést a Megafon Központ fogja össze, amelynek vezetője a NER-média egyik legismertebb beszélő feje, Kovács István, az Alapjogokért Központ vezetője.

Hiába a pénz, paripa, fegyver, a Megafon egyelőre nem állítja meg a „balliberális gőzhengert" „Helyreigazítás: Az alfahir.hu hírportálon 2021. április 6. napján „Hiába a pénz, paripa, fegyver, a Megafon egyelőre nem állítja meg a balliberális gőzhengert" című cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy a Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft. tevékenységét a kormány és/vagy valamely politikai párt finanszírozza, illetve közpénzjuttatásban részesül."

Nem egy cikket szenteltünk már (személyesen magam is) a kormánypárti propagandát papagájként szajkózó, azt felerősítő Megafonnak, egyik anyagunk miatt lapunkat be is perelték, ami miatt helyreigazítást közöltünk, jelezve, hogy valótlanul állítottuk, hogy a Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft. tevékenységét a kormány és/vagy valamely politikai párt finanszírozza, illetve közpénzjuttatásban részesül.

Úgy tűnik, erre nem lett volna szükség.

Hasonló okok miatt perelte be ugyanis a fideszes influenszer-keltető a Telexet is, csakhogy azt első fokon a Telex nyerte meg. A bíróság ítélete szerint a lap megalapozottan juthatott erre a következtetésre, véleményre, és kiemelték azt is, fontos, hogy átlátható legyen a közpénz útja és felhasználása. Jelezték továbbá, hogy cikkük közérdekű vitához járul hozzá, ahhoz, hogy a sajtó gyakorolhassa „őrkutya” szerepét.

Úgy tűnik, a fideszes Megafon propagandaszervezet a bíróság szerint mégis közpénzből működhet A jelek szerint az alfahir.hu hírportálon 2021. november 15. napján „Helyreigazítás a hírportálunkon 2021. április 6. napján 'Hiába a pénz, paripa, fegyver, a Megafon egyelőre nem állítja meg a balliberális gőzhengert' című cikk miatt" című cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy korábbi, „Hiába a pénz, paripa, fegyver, a Megafon egyelőre nem állítja meg a balliberális gőzhengert" című cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy a Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft.

A bíróság további indokolása alapján kijelenthető, hogy

a Megafon akkor is közpénzből működik, ha egy minisztérium ad támogatást egy alapítványnak, ami megbíz egy céget vagy egy másik alapítványt egy feladattal, és így tovább: a lényeg, hogy a végén a közpénz egy jól körülírható és előre ismert célt fog szolgálni.

Jelenleg Deák Dániel, Rákay Philip, Déri Stefi, Trombitás Kristóf, Bohár Dániel, a Dávid Bence által készített Konverzió, Kötter Tamás, Filep Dávid, alias A kopasz oszt, Kovács István, a Megafon vezetője szerepel a támogatottak listáján. A felsoroltak valamennyien vagy állandó munkatársakként, vagy vendégként rendszeresen megfordulnak a rendkívül fiatalosch Pesti TV képernyőjén.

Ahogyan arról már írtunk, az említett, úgynevezett nemzeti-jobboldali-konzervatív médiaszereplők rengeteg pénzt tettek be az általuk egyébként elvileg nagyon utált és sokat bírált Facebook-alapító Mark Zuckerberg zsebébe.

A gyakorlatilag a fideszes kommunikációs paneleket visszamondó véleményvezérek (élükön a már kormányjobbágynak is nevezhető Rákay Philippel) 2021. december 31-ig pontosan 503 782 484 forint elköltésével gazdagították a populáris közösségi oldal tulajdonosát.

Bíróság mondta ki, hogy Rákay Philipet lehet kormányjobbágynak nevezni A közpénzen kormányjobbágy és önfelkent Petőfi-reinkarnáció Rákay Philip (magyarul Kálmán) annyira műveletlen azért a havi néhány millióért, hogy még arról sincs fogalma, kivel kapcsolatban kapott parancsot, hogy szélsőbalosként le kellene járatnia - egyebek mellett ezt a Hírklikk hasábjain még januárban megjelent mondatot sérelmezte a kormánypárti influenszer, aki ugyan beperelte ezért a lapot, de küzdelmében alulmaradt a Pécsi Törvényszék elsőfokú ítélete értelmében.

Emlékezetes, korábbi cikkünkben összesítettük, hogy csak október hónapban több mint 126 millió forintot, a bruttó átlagkereset 289-szeresét, azaz a mediánbér 363-szorosát égették el Facebook-hirdetések formájában a Megafon propagandistái. Ebből konkrétan Rákay Philip 34 639 724 forint elköltéséről gondoskodott közösségi média hirdetések formájában.

A mediánbér 363-szorosát költötték el Facebookon a Megafon propagandistái októberben Az alábbiakban összeszedtük, pontosan mennyi pénzt égettek el a tevékenységükből jól láthatóan propagandaszócsőként funkcionáló Megafon Központ élharcosai októberi Facebook-költéseik révén. A hirdetésekre szánt költségek ugyan személyenként eltérőek, de a végösszeg remekül illusztrálja, milyen könnyen fel tudnak szívódni súlyos forintszázmilliók.

Így állnak most a Megafon költései

A bírósági ítélet apropóján ismét megnéztük, mi a helyzet a Megafon által pénzzel megtolt Facebook-oldalak hirdetéseivel. A körképben benne vannak az időközben már törölt, inaktív oldalak is.

A Facebook Hirdetéstár adatai alapján január 28-án így állnak a költések:

Deák Dániel oldala: 139 046 014 Ft



62 518 követő

Rákay Philip törölt oldala: 78 352 396 Ft



Rákay Philip új, 2021. november 17-én létrehozott oldala: 77 147 898 Ft



23 811 követő

Déri Stefi: 81 889 944 Ft



23 335 követő

Trombitás Kristóf: 61 496 158 Ft



29 494 követő

Bohár Dániel közszereplői oldala: 30 631 075 Ft



39 423 követő



Bohár Dániel 2021. október 11-én létrehozott személyes blogja: 49 815 471 Ft



36 441 követő

KonVerzió (Dávid Bence oldala): 28 597 280 Ft



14 529 követő

Kötter Tamás: 23 900 817 Ft



17 743 követő

Megafon központi oldala: 13 262 860 Ft



24 332 követő

A kopasz oszt (Filep Dávid oldala): 8 132 854 Ft



19 495 követő

Kovács István, a Megafon alapítója: 1 474 472 Ft



15 203 követő



Nos, a fenti összegeket összeadva közel 600 millió forintról beszélünk, egész pontosan

593 757 239 forintra rúg a fideszes influenszer-keltető közösségi médiás hirdetési költése, amely összeg talán már Mészáros Lőrinc napi tender-éhségét is képes lenne némileg csillapítani.

Mindez tehát január végén, és hol vannak még a választások. Világos, hogy a NER egyetlen garast sem sajnál arra, hogy a Rogán Antal boszorkánykonyhájában megszülető propagandaüzeneteit a lehető legszélesebb társadalmi rétegeknek eljuttassa a közösségi médiában (is). Kérdés, mindez mennyire hatásos és hasznos, hiszen bár a mesterségesen felturbózott (elég tág célcsoportra célzó) hirdetések nyomán következő magas eléréseknek köszönhetően relatíve sok emberhez jutnak el a kormánypárti tartalmak, az már korántsem biztos, hogy ezeket meg is nézik, és tudnak azonosulni a tévében, rádióban is unalomig ismételt mondásokkal, szlogenekkel. Persze nem is biztos, hogy számít ez, hiszen mint azt az Orbán-kormány egyik fő ideológusától tudjuk, számukra a legfontosabb a pillanat uralása...

A Megafonosok követőszámait, és a temérdek elégetett pénz által generált 80-120 ezres poszt-eléréseket érdemes összevetni a napokban nagyot futott Pottyondi Edina hajleborotválós videójának számaival. A kiugrott egykori momentumos politikus, youtuber és újabban stand up karrierbe kezdett Pottyondi a Facebookon 48 614 követővel rendelkezik, úgy, hogy egyetlen alkalommal nem hirdette meg sem az oldalát, sem valamelyik posztját. Legutóbbi, Szépség és motiváció című videóját eddig 355 151-en nézték meg.