Pegasus-ügy: Oszoljanak kérem, nincs itt semmi látnivaló!

És egyhamar nem is lesz, mivel 50 évre titkosították a Pegasus botrány dokumentumait. Most pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) találta teljesen rendben lévőnek, hogy a terroristák ellen kifejlesztett izraeli kémszoftverrel csaknem száz embert, köztük újságírókat, a gazdasági élet szereplőit, a Fővárosi Választási Bizottság elnökét, és talán mindenkit, aki a kormány számára kellemetlen lehet.

A Péterfalvi Attila vezette NAIH egészen pontosan úgy foglalt állást, a megfigyelést végző szolgálat minden esetben megfelelően alátámasztotta, hogy nemzetbiztonsági okokból szükség volt az adatgyűjtésre.

Ezt a megállapítást Kövér László kijelentése is insiprálhatta. A házelnök tavaly egy zárt rendezvényen titkosszolgálati vezetőknek arról beszélt, hogy a magyar ellenzék jelenti a legnagyobb nemzetbiztonsági veszélyt, és közölte, hogy számít ennek kezelésében a szolgálatok munkájára.

A NAIH igazából csak azt találta szabálytalannak, hogy esetleg törvény sértően szivárogtak ki a Pegasusszal megcélzott telefonszámok ezért viszont feljelentést tesz.

A nagy titkolózás közepette, korábban csak Kósa Lajos volt közlékeny amikor államtitoksértést kockáztatva elismerte, hogy a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium rendelte meg a Pegasust. Varga Judit igazságügyminiszter ennél szűkszavúbb volt, amikor közölte, hogy a kémszoftver használata és a lehallgatások, illetve megfigyelések engedélyezése, az azóta korrupciós botrányba keveredett Völner Pál felelőssége volt. Ami azért is groteszk, mivel a végrehajtók főnökével együtt, Völnert is megfigyelték, de állítólag nem a Pagasus kémszoftverrel.

Stummer János, a Nemzetbiztonsági Bizottság jobbikos elnöke korábban több alkalommal is kezdeményezett ténymegállapító vizsgálatot a bizottsági ülésen, de azt a fideszes többség minden alkalommal elkaszálta. Az Egységben Magyarországért szakpolitikusai éppen egy ilyen maghiúsított ülés után jelentették be, hogy kormányra kerülés után felülvizsgálják és adott esetben feloldják a titkosításokat, a megfigyeléseket, és változtatnak a TEK működésén is.

