Hamis PCR-tesztek miatt áll a bál a Lázár János vezette Magyar Tenisz Szövetségben

Csütörtök délután közleményt adott ki a Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ), amiben arról számoltak be, hogy „az elmúlt 48 órában a Magyar Tenisz Szövetség tudomására jutott

alapos a gyanú, hogy visszaélések történhettek a COVID-19 vírusfertőzés kimutatására szolgáló PCR-tesztekkel kapcsolatban, e visszaélésekben pedig a szövetség egyes sportolói, edzői és munkavállalói is érintettek.

A hvg.hu arról írt, hogy az eredetileg 15 óra 41 perckor megjelent közleményt rövid idő után levették, majd később a több helyen módosított változatát publikálták. Az új változatból kikerült, hogy a visszaélések akkreditált budapesti laboratóriumban történhettek.

A szövetség elnöksége utasította az ellenőrző bizottságot, vizsgálja meg, hogy a szövetséggel kapcsolatban álló versenyzők és sportszakemberek 2021-es Covid-tesztelése során valóban történhetett-e bármilyen visszaélés, okkal merül-e fel a szabálytalanság gyanúja.

Az elnökség felhívta a főtitkárt, hogy haladéktalanul folytassa le a szükséges fegyelmi eljárásokat, illetve az elnököt, a fideszes Lázár Jánost pedig arra, hogy

az alapos gyanúra való tekintettel tegye meg a szükséges büntető feljelentést ismeretlen tettes vagy tettesek ellen.

A közlemény szerint a szövetség mindenben együttműködik a vizsgálatot folytató hatóságokkal, a vizsgálat eredményeiről pedig tájékoztatni fogja a nyilvánosságot.

Az ügyben maga a Magyar Tenisz Szövetség is vizsgálatot indított.

A 24.hu úgy tudja, hogy

a III. kerületi székházban sorra hallgatják meg az éljátékosokat, mivel az ügyben a legismertebb magyar teniszezők is érintettek lehetnek.

A lap birtokába került egy dokumentum, ami felveti annak a gyanúját, hogy a szövetség állításával ellentétben nem az elmúlt 48 órában értesült a visszaélésekről. A levélben Marosi Katalin válogatott koordinátor, korábbi teniszező egy még 2021 nyarán kelt fejléces, hivatalos levélben arról értesíti a korosztályos válogatottakat, illetve szüleiket, hogy egy európai versenyhez

"szükség van PCR tesztre a gyerekek számára, ezt most úgy tudjuk megoldani, hogy átkülditek nekem a következő adatokat és az orvosunk kiállítja a leletet :-) a tesztet megússzák a gyerekek."

Marosi ehhez nevet, tajszámot, születési dátumot, lakcímet és az édesanya nevét kérte. Vagyis lehetséges, hogy nagy mennyiségben hamisították a negatív PCR-tesztről szóló igazolásokat.

A nemrégiben elküldött szövetségi kapitány, Köves Gábor a 24.hu-nak azt mondta: a novemberi torinói Davis Kupa előtt "kezébe nyomtak egy papírt", amire semmi szüksége nem volt, mivel három oltást is felvett, így ő utazhatott volna anélkül is. "A beutazáshoz csak annak volt szüksége otthonról hozott PCR-tesztre, akit még egyáltalán nem oltottak be. Furcsának tartottam az egészet, mert a helyszínen a rendezők elvégezték PCR-teszteket" - fogalmazott.

A szóban forgó torinói tornára egyébként Fucsovics Márton, Balázs Attila, Piros Zsombor, Valkusz Máté és Marozsán Fábián utazott ki.