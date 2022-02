Gulyás: Kósa is lódított, nem döntöttek a benzinár-stopról, nem biztos, hogy Rogán a "Tóni"

Talán elsőre meglepőnek tűnhet, de a most már ex szocialista politikus, Bangóné Borbély Ildikó bukása a Fidesz néhány jelenlegi országgyűlési képviselője számára is okozhat kellemetlen perceket: ugyanis Kósa Lajos és Bánki Erik is hazudott magának már diplomát. Előbbi 1990 és 1998 között egyetemi diplomásként szerepeltette magát az Országgyűlés honlapján, emellett két (angol és orosz) középfokú nyelvismeretet is feltüntetett, miközben egyetlen nyelvvizsgája sem volt.