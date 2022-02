Orbán nem ült még olyan hosszú asztalnál, mint a Putyinnal való tárgyaláson

Orbán Viktor ismételten a Kossuth Rádióban vendégeskedett megszokott péntek reggeli interjújában, amikor is első körben a napokban megejtett moszkvai látogatásáról kérdezte a kormányfőt a közmédia riportere.

A miniszterelnök szavaiból kiderült, a Putyinnal lezajlott tárgyalás indokolt volt, szerinte maga a helyzet különleges körülményeket eredményezett, katonai feszültség közepén vagyunk, hiszen "a nemzetközi helyzet fokozódott" – használta fel az elhíresült filmidézetet. Hazánk szerepe kapcsán Orbán azt mondta, nem vagyunk még fontos tényező, de NATO-, és EU-tagok vagyunk, így mi is a mező részét képezzük.

Mindenesetre úgy látja, sikeres együttműködés kell az oroszokkal, amit szerinte alátámaszt az is, hogy a német gazdaság gőzerővel megy, a francia gazdaságban is törekednek egy "magyar modellszerű dologra".

Szerinte "beállt a jégkorszak" a Kelet-Nyugat közti viszonyban, mi viszont alkalmasak lehetünk jégtörőnek. Úgy véli, sokat és hosszan kell még tárgyalnunk az oroszokkal, ezt a lépést azonban mi tettük meg elsőként. Ezért keresztelte el "békemissziónak" a látogatást.

Putyin az olcsó gázzal megvásárolta Orbán vétóját? - az Orbán-Putyin találkozó nemzetközi visszhangja A közel 5 órás megbeszélés után Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin bejelentették, hogy egymilliárd köbméterrel növekedhetnek az orosz gázszállítások, vegyesvállalat jön létre az ukrán határon épült konténerterminál kihasználására...

Oroszországban nagyon hosszú volt a tárgyalóasztal, ilyen hosszú asztalnál még nem is ült – vallotta be Orbán Viktor a riporter húsbavágóan fontos kérdésére reflektálva.

A kormányfő elárulta, a tárgyalás során 9 javaslatot tett, 8 ügyben pedig sikerült megállapodniuk, de a kilencedikről sem mond le. Felidézte, hogy a Szovjetunióval rossz viszonyunk volt, de szerinte most

az "új Oroszországgal" jó kapcsolatok kellenek.

A fő kérdéskörnél maradva a kormányfő arról is szót ejtett, meglátása szerint van tekintélye a Magyarországnak, mert van önálló politikája, a magyar érdek jelen van a világban. Ezt az is bizonyítja, hogy "mindenki befektetni akar ide", nem kivinni a pénzt – fogalmazott.

Ezt követően Orbán Viktor rátért arra, szerinte a rezsicsökkentés, a bevándorlás és a gender-ügyek terén alkotott elképzelésük mellett kiálltak Brüsszel ellenében is – ismételte el a már beágyazódott panelszöveget.

Meggyőződése szerint a naperőmű-fejlesztési program révén 2030-ra hazánk eljuthat oda, hogy a maximum 10 százalék lehet a fosszilis energiaforrásaink aránya. Orbán szerint ugyanis Magyarország "klímabajnok" már most is, az élmezőnyben vagyunk, sőt, szerinte tíz év múlva az első helyen leszünk. De addig is szükségét látja az orosz gáznak is – kanyarodott vissza az eredeti témához, majd kifejtette, hogy érkezik hozzánk horvát és más gáz is, de az orosz a legolcsóbb.

A miniszterelnök felidézte, milyen nagyszerűen megegyezett Szijjártó Péter külügyminiszter az orosz gázbeszerzésről, de hozzátette, "még egy kört futni kell" az új, évi 4,5 milliárd köbméterre vonatkozó, 15 éves gázadásvételi szerződés miatt. Szerinte mindenképp hosszútávú szerződés kell, mert a nyugat éppen ennek meg nem lépését szenvedi el. Szerinte lehet továbbra is számítani a rezsicsökkentésre.

Nem volt igaz Orbánék állítása: a friss magyar-orosz gázszerződés nem biztosítja a rezsicsökkentés fenntartását Októberben negyedével többet kért Magyarországtól Moszkva a fűtőanyagért, ami így már a rezsicsökkentett lakossági díj több mint háromszorosára nőtt - számította ki a Népszava a KSH adatai alapján. 2021 októberében, az új magyar-orosz gázbeszerzési megállapodás hatályba lépésekor negyedével ugrott Magyarország orosz gázára, tehát Orbán Viktor, Gulyás Gergely és Szijjártó Péter sem mondott igazat, amikor ennek kapcsán a "rezsicsökkentés fenntartásáról" beszélt.

A Szputnyik vakcinájának hazai gyártásáról elmondta, az év végén történhet meg a debreceni gyárban, a többi gyermekoltóanyaggal együtt. Úgy látja, a Szputnyikra és a Szputnyik lightra is nagy kereslet lesz Európában, ezért erre készülnek. A Pfizer gyártotta gyógyszerkészítményt továbbra is tudunk venni, de gyártatni nem tudja még a vállalat a kontinensen, ez tőlük függ. Orbán elmondta azt is, hogy már jelentkeztünk az összeurópai gyártóhálózatba, de ez még várat magára.

Egy ponton felmerült egy pillanatra a jogállamiság kérdése, azonban nem a hazai viszonyok vonatkozásában, hanem a brüsszeli nézőpontból. A kormányfő szerint van Brüsszelben egy bürokrata réteg, akiknek egy "Német-római birodalmi gondolat van a fejében", az európai egységre törekednek, majd elrettentésként Orbán a napóleoni példát is emlegette. Gondolatmenetét a rövidebb történelem óra után úgy folytatta, ehhez egyre több jogot akarnak elvenni a tagállamoktól, "lopakodó módosításokkal" elérnék a "birodalomépítési kísérletek" sikerét.

A helyreállítási alap Magyarország számára befagyasztott támogatási összegéről azt mondta, az a gender-téma miatt van – annak még véletlenül sem a korrupció az oka. Úgy véli, most nagy erőkkel jönnek velünk szembe, amit a közelgő választás is fokoz.

Orbán szerint Magyarország egy sikertörténet, a minimálbér megemelése, a 13. havi nyugdíj "történelmi jelentőségű" visszaadása és a 25 év alattiak szja-mentessége is ezt bizonyítja. Ugyanakkor belátta, mindent lehet jobban csinálni, a kormányzást is, de összességében minderre büszkék lehetünk – fűzte hozzá. Az EU-s vizekre visszaevezve még azt is elmondta, "minket és a lengyeleket sem lehet mellőzni a közös döntésekből".

A beszélgetésben Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt neve is felmerült, bár természetesen tudatosan nem lett kimondva, de szóba került, hogy a mikroadományait nem teszi közzé, miközben a kormányt tolvajnak nevezi.

Orbán Viktor viszont reagálásként világossá tette, szerinte

"a korrupció, a tolvajlás vádjai nem vehetők komolyan".

Majd röviden a politikai kultúránk minőségéről is értekezett.

A koronavírusra terelve a szót a miniszterelnök úgy vélekedett, a szorongás és a nagy félelem kezd már elpárologni. Ugyanakkor a vírus azért még okoz bajt, és még mindig fontosak az oltások.

Viszont szerinte az omikron gyengülése látható, ezért döntöttek úgy, hogy a védettségi igazolvány érvényességéhez még sincs szükség a harmadik oltás felvételére, elegendő lesz az első kettő is – emlékeztetett zárszóként a csütörtöki Kormányinfón elhangzottakra.