Trükkös: ha nem látszik, hány napot kell várni műtétekre, akkor nincsenek is kórházi várólisták

A "világszínvonalú" egészségügy újabb ékes bizonyítéka, hogy kevesebb adat jelenik meg a kórházi várólistákról a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) honlapján, mint korábban – számolt be a Népszava.

Eddig ugyanis látni lehetett, hogy az egyes műtétekre mennyit kell várni, az adat azonban néhány nappal ezelőtt eltűnt.

Elképzelhető, hogy így a kampányidőszak kezdetén (amikor Orbán Viktor naponta fotózkodik nyugdíjasokkal, hatósági árat vezet be néhány alapvető élelmiszerre, disznót öl luxusbakancsban és Moszkvába megy "békemisszióra") zavarhatta a kormány sikerpropagandáját az a "kínos" tény, hogy aki csak rátekintett a várólistákra, aligha érezhette úgy, hogy rendben mennek a dolgok hazánkban.

NEAK honlapján jelenleg csak az olvasható, hogy az egyes műtétekre hányan várakoznak országosan és térségenként, illetve hogy az elmúlt hat hónapban átlagosan mennyi volt a várakozási idő az adott műtétre, az azonban a listából nem derül ki, hogy mennyi a műtétre várakozás minimális és maximális ideje.

Jelenleg a legtöbben, 883-an csípőprotézis-műtétre várnak.

A Népszava egyébként tavaly augusztusban foglalkozott a várakozási időkkel, akkor a csípőprotézis-műtétekre 6670-en álltak sorba, és azt is lehetett tudni, hogy a maximális várakozási idő hat és fél év volt. Mint akkor írták, a NEAK a járvány előtti években, 2014 és 2020 között összesen mintegy 30 milliárd forintot költött várólista-csökkentő programokra, 2021-ben pedig ötmilliárd forintot.

Noha az elmúlt hónapokban Kásler Miklós EMMI-miniszter és Orbán Viktor is többször hangsúlyozta, hogy a magyar egészségügy rendben van, elegendő személyzet áll rendelkezésre, az olykor a sajtóba kikerülő hírek nem éppen erről tanúskodnak. Mint január végén megírtuk, egyszerre tizenegy orvos távozott a Péterfy Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályáról.

Világszínvonalú egészségügy: tizenegy orvos mondott fel a Péterfy Kórház szülészeti osztályán Tizenegy orvos távozik a Péterfy Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályáról - értesült a Telex. A távozás tényét már az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) is megerősítette. A szervezet ugyan nem kommentálta a távozó orvosok számát, de a portálnak több forrás is megerősítette, hogy közel tucat egészségügyi dolgozó hagyja el az intézményt.

Hogy a pályaelhagyásnak elejét vegyék, a kormány felmondási tilalmat vezetett be. Az érintett orvosok - akik között rezidensek is voltak -, azonban még a tilalom előtt adták be a felmondásukat.