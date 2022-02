Rusvai: Az Orbán-kormány ismét ki fogja tolni a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá válásának időpontját

Ez egy döntéshozói hatáskör, vagyis kötelezővé tehető az oltás. Én őszintén remélem, hogy mégsem lesz az, hiszen szakmailag nem tartom indokoltnak

- felelte Rusvai Miklós virológus az Ez Budapest szerda esti kerekasztalbeszélgetésén arra a kérdésre, hogy kötelezővé tehető-e a Covid-19 elleni védőoltás hazánkban. Szerinte már csak azért sem kell ettől félni, mert a kormánynak erre vonatkozó megnyilvánulása eddig sem volt. Rig Lajos, önkéntes mentőápoló, jobbikos országgyűlési képviselő ennél konkrétabb választ adott, ő

személyes garanciát vállalt arra, hogy egy esetleges kormányváltás esetén biztosan nem lesz kötelező a vakcinálás.

Rig szerint jól látszik a számokból is, hogy az oltakozási kedv mostanra megrekedt, hiszen míg az első oltást 6 millió, a harmadikat márcsak három és fél millió ember vette fel. Sok állampolgár csak azért vállalta az oltást, hogy azokat a szolgáltatásokat igénybe tudja venni, melyek védettségi igazolványhoz kötöttek. De ezek között is sokan voltak olyanok, akik csak az első oltást vették fel, hiszen két hétre rá megkapták a plasztikkártyát, tette hozzá a képviselő, majd kitért arra is, hogy

a harmadik oltás tekintetében már állampolgári bizonytalanságot látunk. Ehhez az vezethetett el, hogy a negyedik-ötödik hullámban a teljes járványügyi kezelés egy káosz volt, miközben ennek leple alatt jöttek az állam által elkövetett mutyik.

Az, hogy egyes országokban, mint Ausztriában bevezethetik a kötelező oltást, sima politikai döntés volt. Rig azzal folytatta: azt is láttuk, hogy a hazai kormánynak volt egy olyan döntése, miszerint február 15-től a védettségi igazolvány csak akkor lesz érvényes, ha az adott személy felvette a harmadik oltást. Majd rájöttek a kommunikációs szakemberek, hogy április 3-án választás lesz, így ez akár szavazatvesztést is okozhat. Vagyis, az Orbán-kormány a személyes politikai érdekét vette figyelembe, ezért május 1-ig - az új kormány alakításáig - kitolták a határidőt.

Ha marad a jelenlegi kormány, akkor biztos vagyok benne, hogy bevezetik a kötelező oltást

- vetítette előre Rig egy későbbi kiementelét a témának. Varga Zoltán, intenzíves ápoló is egyetértett azzal, hogy szigorúan jogi oldalról nézve kötelezővé tehető az oltás, ahogy erre remek példák a gyermekek különböző védőoltásai.

Bizonyos szemszögből érthető volt, hogy egyes szakmacsoportok esetében, mint az egészségügyben dolgozóknak, kötelezővé tették a koronavírus elleni védőoltást. Akkor, amikor az a kevés kórházi dolgozó elkezdett megbetegedni a járvány idején és az a veszély fenyegetett, hogy az oda kerülő betegeket esetleg nem tudják ellátni, akkor bizony indokolt volt, hogy ők a leginkább védettek legyenek az akkori tudásunk szerint

-árnyalta Varga a kötelező oltás körüli képet, aki személyes tapasztalatai alapján úgy látja, hogy egyre kevesebb a beteg, így a kórházak leterheltsége is csökken. Ez alapján tehát megvan annak a realitása, hogy a járvány belelaposodik a megszokott téli betegségeink sorába, azt azonban nem gondolja, hogy teljes mértékben eltűnik majd az életünkből.

Rig Lajossal egyetértve, ő is úgy látja a május 1-ig kitolt védettségi igazolványok érvényességét illetően, hogy egy abszolút politikai döntésről beszélhetünk a hátterében.

Ez beismerése annak, hogy végképp nem szakmai jellegű. Annyira kilóg a lóláb, hogy az elképesztő. Ha az emberek azt látják, hogy a szakmát nem szakmai kvalitásokkal rendelkező személyek, hanem kormányzati szereplők aszerint változtatgatják, hogy az nekik éppen politikailag miként kényelmes, az visszaható módon a szakemberek véleményét és az államigazgatási döntéseket is hiteltelenné teszi

- bírálta Varga a kormányzat nemrégiben meghozott új döntését. Rusvai ezzel szemben pozitívumként fogja fel az új határidő bevezetését. Inkább időnyerést lát benne, amely során láthatóvá váljhat miként alakul az elkövetkezendő időszakban a járvány.

Meggyőződésem, hogy a jelenlegi kormány a választási győzelmét követően a május 1-jei határidőt ismét kitolja, vagy elhalasztja majd, aztán nyáron megint jön egy szünet, ősztől pedig egészségügyi terhelést már nem fog jelenteni a járvány, így nem pandémiás, hanem endémiás jellegű lesz. Innentől kezdve pedig járványtanilag okafogyottá válik a védettségi igazolvány használata

