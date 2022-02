Jakab szerint ha nyer a Fidesz, be fogja vezetni a kötelező oltást, mert nekik ez üzlet

A covid elleni kötelező védőoltás kapcsán adott rövid interjút Jakab Péter a Blikknek. A Jobbik elnöke reagált a Mi Hazánkos Dúró Dóra kritikájára, miszerint a Jobbik kötelező oltás ellen indított petíciója csak egy kampányfogás. Mint kifejtette, azért most álltak elő a petícióval,

mert hiába ellenezték eddig a kötelező oltást akár a parlamentben, akár szakmai fórumokon, a kormány nem tett le arról, hogy kötelezővé tegye az oltást.

A választások előtt viszont minden tiltakozó akció duplán fáj, ezért most lehet a petícióval elérni, hogy a kormány húzza be a kéziféket – mutatott rá. Jakab Péter emlékeztetett, a petíció meghirdetése után a három oltáshoz kötött védettségi igazolványról a kormány le is tett.

Igaz, csak a választásokig. Utána be fogják vezetni, ha nem váltjuk le őket

- fogalmazott.

Az ellenzéki politikus elmondta azt is,

az ellenzéki összefogásban konszenzus van arról, hogy kormányváltás esetén nem vezetnék be a kötelező oltást,

Így még ha valaki ezt másként is gondolná, akkor sem lenne meg a kötelező oltás bevezetéséhez szükséges kormánytöbbség.

Ellenben,

"ha a Fidesz marad, ők a csatlósaikkal együtt be fogják vezetni a kötelező oltást. Nem járványügyi, hanem pénzügyi okok miatt. Az oltás nekik üzlet"

- hívta fel a figyelmet a magyar néppárt politikusa.

Arra a kérdésre, hogy a kötelező oltás elvetése esetén milyen eszközzel érné el, hogy minél több ember beoltassa magát koronavírus ellen, Jakab azt mondta, nem meggyőzni akarja a választókat, hanem tiszteletben tartani a döntésüket.

Szerinte a polgárokat nem kötelezni kell, hanem gondoskodni róluk, így az új kormány biztosítani fogja az ingyenes teszteket minden oltatlan személynek, ha munkavállalás vagy egészségügyi ellátás miatt szükségük lenne rá.

Pár napja egyébként Szlávik János, a kormánypropaganda egyik legfontosabb járványügyi megmondóembere alaposan kiszólt a kánonból. A Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa ugyanis a TV2-ben arról beszélt, nem tartja jó döntésnek a koronavírus elleni kötelező oltásokat. Hasonló állásponton van Rusvai Miklós vírusszakértő is.