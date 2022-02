5 tünet, ami ásványianyag-hiányra utalhat (x)

Az ásványi anyagok pótlása elengedhetetlen az egészséges mindennapokhoz. Sajnos sokan már csak akkor gondoskodnak róla, amikor valamilyen panasz lépett fel, pedig a megelőzés lenne a legfontosabb teendő. Melyek azok a gyakori jelek, amelyek ásványianyag hiányra utalhatnak? Mutatjuk!

1. Farkaséhség

Gyakran szinte a semmiből tör rád a csillapíthatatlan étvágy? Ha a szervezeted króm hiányában szenved, ez bizony könnyen előfordulhat. Ugyanis a króm fontos szerepet játszik a vércukorszint szabályozásában és az egészséges anyagcsere fenntartásában is. A krómhiánynak pedig nem kell súlyosnak lennie ahhoz, hogy folyamatosan édességek és más magas szénhidráttartalmú falatok után sóvárogj.

2. Étvágytalanság

Ha még a kedvenc ételeid sem kívánod, annak hátterében magnézium- vagy cinkhiány is állhat. A magnéziumhiány gyomorfájdalommal és émelygéssel is járhat, rosszabb esetben pedig erős hányinger is kísérheti a panaszokat. Ha az étvágytalanság mellett hirtelen fogyás is fellépett, érdemes cinkhiányra gyanakodni, de a háziorvost mindenképpen szükséges felkeresni a probléma forrásának megtalálása érdekében.

3. Töredezett, elgyengült köröm

A vashiány tipikus tünete a körmök töredezése és elvékonyodása. Felszívódási problémák és vashiányos étkezés egyaránt okozhat gondot. Ha a körmök kisebb-nagyobb mértékű töredezése mellett hajhullás és fáradékonyság, illetve sápadtság is tapasztalható, még nagyobb az esély a vashiányra. Azonban ezen tünetek mögött is meghúzódhat súlyosabb betegség, ezért célszerű minél korábban orvoshoz fordulni.

4. Izomgörcs

Kálium-, kalcium- és magnéziumhiány esetén egyaránt gyakoriak az izomgörcsök. Legtöbbször pedig az éjszakai órákban jelentkeznek a kínzó görcsök, sokszor nyughatatlan láb szindróma (RLS) formájában. Sportolók számára kifejezetten fontos odafigyelni az ásványi anyagok pótlására, hiszen a szervezetük a mozgás miatt még hamarabb kimerítheti a raktárkészleteket.

5. Folyamatos fáradtságérzet

A látszólag ok nélküli fáradékonyságot réz-, szelén- és krómhiány is előidézheti. Persze a fokozott fáradtságérzet még a vitamin- vagy ásványi anyag hiányban nem szenvedő, egészséges embereket is érinti, ezért milliónyi oka lehet az enerváltabb mindennapoknak. Ha nehezen megy az ébredés, illetve a munkateljesítményed is csökkent az elmúlt időszakban, érdemes multivitamin készítmény segítségével támogatni szervezeted.

Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalod, jó eséllyel gyanakodhatsz ásványianyag hiányra. Azonban legyen szó bármilyen panaszról is, célszerű először a háziorvosoddal konzultálni, aki hamar felderítheti a túlzott fáradékonyság, az étvágytalanság vagy éppen a gyakori farkaséhség mögött álló probléma forrását. Ha nem szeretnél hiányt szenvedni egyik ásványi anyagból sem, törekedj az egészséges táplálkozásra, és egészítsd ki étrended ásványi anyagokat tartalmazó táplálékkiegészítőkkel.