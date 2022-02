Csak hazudta a kormánysajtó, hogy Gyurcsány Ferenc ittasan jelent meg egy pártrendezvényen

A Fővárosi Ítélőtábla jogerősen megállapította, hogy a Borsonline és az Origo hazudott, mikor azt állították, hogy Gyurcsány Ferenc ittasan jelent meg egy pártrendezvényen. Az Ítélőtábla helyreigazításra kötelezte az internetes portálokat - közölte a DK Sajtóosztálya.

A Demokratikus Koalíció felhívja a fideszes pártsajtó képviselőinek figyelmét, ideje lesz leállni a hazugságdömpinggel.

"Hiába minden keserves próbálkozás, sorra bukják el a helyreigazítási pereket, ennél egyértelműbb bizonyíték pedig nem is kell rá, hogy ez a médiabirodalom a hazugságra és megtévesztésre épül. Amellett, hogy ez a fajta újságírásnak nevezett kamugyár szégyent hoz a szakmára, az is óriási szégyen, hogy az olvasókat, a választókat is megpróbálják ostobának nézni. Mi pedig továbbra sem fogjuk annyiban hagyni a hazugságok terjesztését, és minden alkalommal le fogjuk buktatni az álhírgyártó propagandistákat"