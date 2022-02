Az Orbán-rajongók valószínűleg bekönnyeztek a 4490 ft-ért kapható békemenet-csomagtól

Narancsot eszik reggelire, amit facsart narancslével kísér le? Az éjjeliszekrényén a magyarok védőszentje, Orbán Viktor őrzi álmát? Életfilozófiája, hogy minden nap előre kell menni, nem pedig hátra? Elege van a határokat ostromló migránsokból és a túlságosan "pící" sorosista EU-ból, aki a következő nemzedék férfiaira rózsaszín szoknyát adna? Akkor igaz magyarként van egy kihagyhatatlan ajánlatunk Ön számára!

OV'22 oldala

Bizony, nem ámítás, ez nem egy szokásos teleshopos reklámfogás, amivel megpróbálunk Magára sózni valami használhatatlan kacatot, ezt a kihagyhatatlan ajánlatot a legfanatikusabb Orbán-rajongóknak állítottuk össze március 15-ére! Fejezze ki Orbán iránti szenvedélyét a Békemenet-csomagunkkal, melynek tartalma

egy OV'22 sapka,

egy OV'22 oldaltáska,

egy OV'22 karkötő,

egy OV'22 kitűző.

Mindezt potom 4490 fortintért, amit a 13. havi nyugdíjból, az szja-visszatérítésből, vagy az akciós csirke far-háton spórolt aprópénzből könnyedén kigazdálkodhat! Akár azt is mondhatnák, hogy a csomagot a Fidesz állja Önnek! És itt még nem ért véget az ajánlat! Nem fogja elhinni, de a kiváló minőségű, fiatalos logókkal ellátott termékek mellé, most ajándékba adunk egy kokárdát is! Talpra magyar! Legyen ön is büszke békemenetes és ne lógjon ki a sorból, rendelje meg még ma! Petőfi Sándor biztosan nem habozna!

Ha most rendeli meg 2-5 munkanapon belül megkapja a csomagot.