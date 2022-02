Demonstrációra készülnek a benzinkutasok, ha a kormánnyal nem tudnak dűlőre jutni

Autós demonstrációra készülnek és petíciót címeznek Orbán Viktornak a magánbenzinkutak üzemeltetői, ha a hétfő délelőtti tárgyalásukon sem történik előrelépés a kormánnyal - írja az atv.hu. A 480 forintos hatósági ár miatt a kiskutak üzemeltetői részéről már az is felmerült, hogy egy érdekérvényesítő szervezetet is létrehozzanak.

A tárgyaláson az érintettek érdekeit a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) képviseli. Az üzemeltetők a csődhullámot kívánják elkerülni, miután a töltőállomások már többet fizetnek az üzemanyagért, mint amennyiért eladhatják azt.

A VOSZ főtitkára, Perlusz László a portálnak optimistán arról beszélt, azt tapasztalták, hogy néhány hét alatt is el lehet érni eredményt. Perlusz szerint a kisebb kutakat sem lehet az út szélén hagyni, és egyfajta közteherviselés jelenthetne megoldást, miközben az érintetteket egyéb módon lehetne segítséget nyújtani.

"Nem azt mondom természetesen, hogy hitelbe vagy kölcsönbe kényszerítjük ezeket a vállalkozásokat, de sok olyan eszköz van, amelyet egyébként alkalmaztunk a pandémia idején is, ezeket mind-mind alkalmazni lehet ezeknél a kiskutaknál is"

- fejtette ki Perlusz.

A cikkben emlékeztetnek, a kisebb töltőállomásoknak már hetek óta komoly fejtörést okoz az árstop. Van, aki már a bezáráson gondolkodik, ha az utolsó csepp üzemanyag is kifogy. Sőt, olyan is akadt, aki már lehúzta a rolót, miután félmilliós veszteséget termelt havonta. Sajtóhírek szerint egyes kutakon mennyiségi korlátozást vezettek be, de olyan állomás is van, ahol arra kérik a vásárlókat: ne náluk vegyenek üzemanyagot.

A múlt héten számoltunk be arról, hogy a benzin valós piaci ára hozzávetőleg 520-540 forint között mozog literenként, miközben a kormány további három hónappal, május 15-ig meghosszabbította a benzinár maximálását. Nemrég egy felmérés is napvilágot látott, miszerint a mostani hatósági ár helyett inkább adócsökkentéssel nyomná le az üzemanyagárakat a magyarok többsége. A VOSZ már a napokban jelezte, óriási bajban vannak a többségében magyar kézben lévő benzinkutak, a szövetség ezért a terhek megosztását javasolja az állammal is.