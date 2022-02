Polt Péter elismerte, Navracsics körzetében hamisított érettségije van a fideszes képviselőnek

A Sümegi Szó közölte, hogy megérkezett Polt Péter legfőbb ügyész válasza a Badacsonytördemici önkormányzat képviselőjének, Szántai Attilánénak a hamis érettségije ügyében.

Mint írták, a legfőbb ügyész megerősítette a korábban már ismert tényeket, miszerint a Badacsonytördemici Faluházat is vezető Szánati Attiláné önkormányzati képviselő érettségi bizonyítványa épp olyan hamisítvány, mint a sümegi polgármester Végh László élettársáé. Ugyanis Szántainé, Szabó Krisztinához hasonlóan, soha nem tett érettségi vizsgát és középiskolába sem járt.

Polt Péter válaszából kiderül továbbá, hogy a Fidesz támogatással képviselői mandátumot szerzett Szántai Attiláné ellen a Veszprémi Járási Ügyészség 2022. február 18-án közokirat-hamisítás miatt már vádat is emelt, így a büntetőügy már a Veszprémi Járásbíróságra került.

A legfőbb ügyész azt is közölte - cáfolva Szántainé és Horváth Zoltán polgármester állításait -, hogy a rendőrség 2021. október 12. napján igenis tartott házkutatást Szántai Attiláné Badacsonytördemici otthonában, keresve a hamis érettségi bizonyítványt, amit nem találtak meg, azonban a Veszprem Megyei Művelődési Intézethez Szántainé által becsatolt másolatot már a rendőrség eredményesen lefoglalta.

A sors furcsa fintora, hogy ma épp a Szántai Attiláné által vezetett Badacsonytördemici Faluházban tart lakossági fórumot Navracsics Tibor fideszes képviselőjelölt - tették hozzá.

Ahogy arról beszámolunk, Szántai Attiláné Kovács Tünde a badacsonytördemici képviselő-testület papíron függetlenként, de Fidesz-támogatással bekerült képviselője, egyben a helyi Faluház vezetője is hamis érettségivel jelentkezett a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém Megyei Igazgatósága által szervezett közművelődési és közönségkapcsolati képzésre, amit 2020 nyarának elején végzett el.

Szántai Attilánét a rendőrség 2021 decemberében közokirat hamisítás alapos gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki és rabosította. Úgy tudjuk, hogy azóta Szántainé táppénzen van, de testületi ülésekre eljár.

Az Alfahír telefonos megkeresésére Szántai Attiláné korábban úgy fogalmazott:

Nem is akarok nyilatkozni, főleg nem telefonon keresztül.

Szántai Attiláné közművelődési és közönségkapcsolati képzését egyébként az Emberi Erőforrások Minisztériuma révén magyar adófizetők állták, melynek díja 300 ezer forint volt, valamint az ő munkaidő-kedvezménye és útiköltség-térítése.

Nem árt tudni, hogy a Sümegi Szó korábban írt arról is, hogy tavaly ősszel kaptak információt arról, hogy Ny. Gusztáv, akit a kilencvenes években hamis közokiratok miatt több alkalommal elítélt a bíróság, Badacsonytördemicre is juttatott el hamis bizonyítványt.

Ny. Gusztáv neve felmerült a sümegi fideszes polgármester élettársának hamisérettségi-botrányában is. Mint emlékezetes, Végh László fideszes városvezető és a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás elnöke élettársának, Szabó Krisztinának érettségije is hamisnak bizonyult, az asszony pedig ennek alapján szerzett egészségügyi végzettséget és kapott zsíros állást mint a Sümegi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ vezetője. A Sümegi Szó felidézi, Ny. Gusztáv a valótlan tartalmú okiratokat 80, illetve 150 ezer forint körüli összegért árulta. Szabó hamis érettségijét végül a rendőrség elkobozta, ennek ellenére elsőként lapunk számolt be arról, hogy az asszony Tapolcán egészségügyi vállalkozásba kezdett: Covid-tesztállomást nyitott.