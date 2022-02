"Ez Putyin igazi arca és ez az a hatalom, amihez Orbán tíz éve dörgölőzik": az orosz nagykövetség előtt tiltakozott az ellenzék

Több ezer ember vett részt az ellenzék által szervezett, „Putyin ellen, Ukrajna mellett” elnevezésű tüntetésen az orosz nagykövetség előtt, ahol az Ukrajnát ért orosz agresszió ellen tiltakoztak.

Az első felszólaló, Osváth Zsolt a beszéde elején visszaemlékezett arra, hogy a fideszes publicisták az elmúlt hetekben arról írtak, hogy Oroszország nem fogja megtámadni Ukrajnát. Osváth bevallotta, hogy ő maga is bedőlt az orosz propagandának, mert nem hitte el, hogy „2022-ben ilyen megtörténhet”, azt gondolta, hogy leélheti úgy az életét, hogy nem találkozik ilyesmivel.

200 kilométerre történik ez a dolog, közel hozzánk. Azt gondolom, hogy minden tartalomgyártónak állást kell foglalnia a béke mellett

– mondta az influenszer.

Elmondta, hogy ő a közösségi média tartalomgyártóit képviseli, mert szerinte nincs az a pártideológia, ami megengedi, hogy eltitkoljuk a helyzetet és hazudjunk arról. Kifejtette, hogy amikor látja, hogy milyen sokan eljöttek ma este, akkor felcsillant neki a remény a békéhez.

Verebes Károly/Alfahír

Ez Putyin igazi arca és ez az a hatalom, amihez Orbán Viktor tíz éve dörgölőzik

– kezdte beszédét Vadai Ágnes, a DK alelnöke. Magyarország nem ilyen barátokat akar, most Orbán is megtapasztalhatta, hogy aki a medvével alszik, az ideig-óráig nagyobbnak érezheti magát, de sosem tudhatja, mikor falják fel.

Vadai szerint a magyar miniszterelnöknek határozottan kellene elítélnie az orosz agressziót és kijelenteni, hogy Ukrajna szuverenitása és területi integritása sérthetetlen. A DK-s politikus felszólította Szijjártó Pétert, hogy azonnal jöjjön haza Bahreinből.

Én értem, hogy a Bahreini üzleti tárgyalások fontosak, de talán itt lenne az ideje, hogy az orosz barátja által nemrég kitüntetett külügyminiszter hazatérjen

- mondta Vadai Ágnes.

Béli Balázs/Alfahír

Kanász-Nagy Máté az LMP társelnöke a felszólalását azzal kezdte, hogy a mai nap bele fog kerülni a történelemkönyvekbe, mert ez a „putyini agresszió feketenapja”.

Orbán Viktornak és a magyar kormánynak a mai nap nagyon kellemetlen

– mondta és hozzátette, hogy nem biztos, hogy ha a Fidesz marad hatalmon, akkor ők is beleírnák a történelemkönyvekbe a mai napot.

Az LMP politikusa úgy gondolja, hogy korábban is lekicsinyelték a fideszes politikusok és megmondóemberek az orosz veszélyt, és Orbán Viktor ma is csak egy félmondatban ítélte el Oroszországot, majd hosszasan ecsetelte, hogy agresszió ide vagy oda, akkor is üzletelünk Putyinnal.

„Orbánnak hallgatnia kéne a lengyel kollégáira” – tette hozzá, mert szerinte Lengyelország világosan elmondta, hogy nem lehet üzletelni agresszorokkal. Kanász-Nagy is hangsúlyozta, hogy nem valósulhat meg orosz pénzből, orosz tervekkel Paks 2 és szerinte csak az önállóság jelent valódi függetlenséget.

Béli Balázs/Alfahír

Ukránul kezdte beszédét Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke, aki annyit mondott, hogy „Támogatjuk Ukrajnát”, majd magyarul is elismételte mindezt. Ezt követően arról beszélt, hogy Putyin és Orbán is képes egyetlen perc alatt megváltoztatni a véleményét, a hintapolitikusokban ezért nem lehet megbízni.

Az MSZP-s politikus szerint Putyin, aki sokáig azt állította, hogy nem akar háborút, ezzel a támadással most kiírta magát a történelemből. Végül Kunhalmi felszólította Szijjártó Pétert, hogy adja vissza az Oroszországtól kapott Barátságért kitüntetést.

Béli Balázs/Alfahír

Józan László kárpátaljai származású színész elmondta, hogy szerette a gyerekkorát és a falut, ahol iskolába járt. Szereti a beregszászi járást is, mert hagyták, hogy magyarként éljen. Nem ugyanazt a nyelvet beszélték, mint az ukránok, az oroszok vagy a románok, de békében éltek és tisztelték egymást, és őt is a béke tiszteletére tanították.

Bíztam benne, hogy én nem tapasztalok meg háborús helyzetet

– jegyezte meg, és elmondta, hogy ő hitt egy szabad világban, most pedig szomorú és csalódott, valamint félti a rokonait és félti a helyet, ahol a gyerekkorát töltötte. „Szolidaritásomat fejezem ki, minden Ukrajna területén élő embernek” – jelentette ki.

Lukács László György, a Jobbik alelnöke arról beszélt, hogy a béke érdekében ki kell állnunk a háború által fenyegetett magyarajkú honfitársainkért, ez mindannyiunk emberi kötelezettsége. Véleménye szerint a tüntetők világosan üzenik, hogy csak a békével lehet a külhoni és az anyaországi magyarokat megvédeni, a béke és a háború között nincs köztes út.

A Jobbik politikusa végezetül arról beszélt. hogy Magyarországra most óriási feladat vár, mert meg kell védeni a hazánkat azoktól az emberektől, akik most rossz szándékkal érkeznek az országba.

Béli Balázs/Alfahír

Donáth Anna, a Momentum elnöke azzal kezdte felszólását, hogy visszaemlékezett: Magyarország kétszer népszavazással szavazta meg, hogy Európához akar tartozni, Orbán viszont 12 éve szembe megy az állampolgárok akaratával, Putyinnal üzletel és Keletre tekint.

Az én generációm békében nőtt fel. Számunkra elképzelhetetlen volt, hogy háború törjön ki

– fogalmazott és elmondta, hogy most az ő generációjának feladata, hogy megteremtse az európai egységet, ehhez pedig Orbán bukására van szükség. „Egységes Európa nem elképzelhető, amíg Orbán Viktor hatalmon van” – jelentette ki.

Béli Balázs/Alfahír

Karácsony Gergely főpolgármester azzal kezdte felszólalását, hogy van egy ezeréves álmunk: a magyarok békében és biztonságban szeretnének élni Európa közepén, majd felidézte, hogy azt az embert kell eltávolítanunk a hatalomból, aki 89-ben nem messze innen arról szónokolt, hogy "Ruszkik haza!".

Karácsony szerint az ukrán menekültek képeit nézve eszünkbe kell jusson, hogy mi is bűnrészesek vagyunk, mert az Orbán-rendszer olajozta éveken át azt a gépezetet, ami most lerohanja Ukrajnát. Április 3-án az ukrán barátainkért is megyünk majd el szavazni, illetve az orosz népért is, mert nem ellenük tüntetünk, hanem Putyin ellen.

A főpolgármester végül bejelentette, hogy péntektől a főváros az ukrán zászló színeivel fogja kivilágítani a Halászbástyát, a fővárosi operatív törzs pedig felkészült befogadni mindenkit, aki a diktatúra elől menekül.

Béli Balázs/Alfahír

Márki-Zay Péter, az Egységben Magyarországért miniszterelnök-jelöltje szólalt fel utoljára a tüntetésen és beszédét azzal kezdte, hogy mindennél nagyobb probléma, hogy 1945 után először szuverén államok között háború tört ki. „Megrendült egy világrend” – jelentette ki és kitért arra, hogy eddig olyan szerencsések voltunk, hogy nem éltünk át háborút.

Határainktól 200 kilométerre bombák hullanak és emberek halnak meg. Háború van

– mondta Márki-Zay és hozzátette, hogy sokszor nem telik meg tartalommal a „háború” szó.

Az Egységben Magyarország pártszövetségének miniszterelnök-jelöltje elmondta, hogy azt a kérdést kapta egy barátjától, hogy olyan sokszor tüntettünk, de ért-e valamit ez a sok tüntetés. „Putyin meggondolja magát, hogy mi itt vagyunk?” – tette fel a kérdést a miniszterelnök-jelölt, aki azt gondolja, hogy van értelme tüntetni, mert ma este fontosabb feladtunk van, mint Orbán Viktor leváltása, mert ma ebben az országban nincsenek kormánypártiak és ellenzékiek, csak emberek, akik életekért aggódnak.

Tennünk kell azért, hogy a konfliktusokat a jövőben békés úton rendezzék

– emelte ki Márki-Zay, aki szerint az Európai Uniónak és a NATO-nak köszönhető, hogy nem volt háború Európában és csak ez a két szerv garantálhatja a békét Magyarországon is. „Magyarország történelmében oly sokszor álltunk a rossz oldalra” – idézte fel és arra kérte Orbán Viktort, hogy fejezze be a hintapolitikát és álljon az Európai Unió és a NATO mellé.

Béli Balázs/Alfahír

„Orbán Viktor ma Putyint agresszornak nevezete. Nagy tapsot neki” – mondta az ellenzéki miniszterelnök-jelölt, aki szerint egy másik kérését is teljesítette az ellenzéknek Orbán, mégpedig abban, hogy Orbán Viktor is kiállt a NATO álláspontja mellett.

Márki-Zay Péter arra kéri Orbán Viktort, hogy ne engedje többé, hogy orosz kémek mászkáljanak hazánkban, küldje el az orosz kémbankot és azonnal függessze fel Paks 2 minden szerződését.

Szijjártó pedig azonnal adja vissza a kitüntetést, amit Lavrovtól kapott

– tette hozzá Márki-Zay.

A miniszterelnök-jelölt úgy látja, hogyha Orbán és Szijjártó teljesíti az ellenzék kéréseit, akkor visszatérhetünk Nyugatra. A beszéde végén egy perc csendet kért a tömegtől és imádkozott, hogy az oroszok és az ukránok ne egymást öljék, hanem meglássák a vezetők, hogy mekkora lehetőségük van, hogy népeiket ne háborúba, hanem békébe vezessék. „Legyen békesség köztünk mindörökké” – zárta beszédét.

