Jogerős: a szabálytalanságok ellenére Gattyán és Gödény pártja is ott lesz a szavazólapon áprilisban

Jogerőssé vált szerdán a Megoldás Mozgalom és a Normális Élet Pártja országos listájának nyilvántartásba vételéről szóló határozat is, így biztos, hogy hat pártlista lesz majd az április 3-ai országgyűlési választás országos listás szavazólapján - számolt be róla az MTI.

Az NVB korábban már négy pártlistát vett nyilvántartásba, ezek a döntések már korábban jogerőre emelkedtek. Ez tehát azt jelenti, hogy jogerőssé váltak a pártlisták nyilvántartásba vételeiről szóló NVB-határozatok, és április 3-án egy hat pártlistát tartalmazó országos listás szavazólapot kapnak a választópolgárok az egyéni képviselők szavazólapja mellé.

A listán az NVB által szombaton kisorsolt sorrendben szerepelnek majd a pártlisták:

DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd, Normális Élet Pártja, Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Megoldás Mozgalom, Mi Hazánk Mozgalom, Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt.

Korábban beszámoltunk arról, hogy 40 elhunyt személy is szerepelt a Gattyán-párt budapesti jelöltjének ajánlóívein, mégis indulhat egyéniben a választáson, míg a Gödény-párt békési jelöltjének ívein olyanok aláírása is szerepelt, akik nem is írtak alá neki.