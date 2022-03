A Mészáros-szállodák megnyitását követeli a menekültek számára az ellenzék

Mivel Putyin a lakóházakat is célba vette a bombáival és a rakétáival, ezért arra lehet számítani, hogy a menekültek száma tovább emelkedik

- mondta Arató Gergely Mészáros Lőrinc budapesti szállodája előtt amely jelenleg zárva van.

A DK frakcióvezető-helyettese szerint a magyar emberek csodálatosan vizsgáztak az elmúlt napokban. Megmozdult a civil társadalom, az önkormányzatok, hogy segítséget nyújtsanak az Ukrajnából menekülteknek.

Arató Gergely úgy fogalmazott, hogy a magyar emberek most lemossák azt a gyalázatot, amit Magyarországra az Orbán kormány Putyin barát politikája az elmúlt években ráfröccsentett.

Ezért elvárjuk azt, hogy a leggazdagabb magyar, Orbán Viktor is vegye ki a részét az áldozatvállalásból! A Mészáros Lőrinc nevére iratott szállodákat is nyissa meg a menedékkérők előtt, hiszen ő maga mondta, hogy ha a háború elől menekülnek az emberek, akkor segíteni kell! Akkor segítsen ő maga is