Belső levelezések utalnak az állami hírügynökség fideszes kézivezérlésére

A közmédia részeként működő Magyar Távirati Iroda (MTI), magyarul az állami hírügynökség kormánypárti kézivezérlésére már eddig is egy sor egyértelmű jelet láthattunk, de most a Direkt36-hoz eljutott belső szerkesztőségi levelezések abba is bepillantást engednek, hogyan „esnek el” a kormánynak kellemetlen hírek.

Az MTI-nek papíron törvényi kötelessége lenne pártatlanul és magas színvonalon működnie, hiszen az iroda által kiadott hírekből dolgozik a hazai sajtó túlnyomó többsége, ezáltal az MTI befolyásolása közvetetten a teljes hazai sajtó befolyásolását is jelentheti.

Ennek ellenére a Direkt36 azt írja, az MTI-ben vannak egyeztetésköteles és tiltott témák, sok elkészült hír megy a kukába: az MTI-ben ezt úgy mondják, hogy az anyag „elesett” vagy „elvérzett”.

A Telexen megjelent cikkben így részletezik a levelezésekből leszűrhető tanulságokat:

a koronavírussal kapcsolatos hírek egy részét cenzúrázták és manipulálták. Nem jelenhetett meg több, az orosz vagy kínai vakcinák hatékonyságát megkérdőjelező információ;

Putyin karanténba vonulásával és Paks-2 orosz hitelével kapcsolatos híreket is megszűrték;

kötelező volt az MTI felső vezetésével egyeztetni a jogállamisági vitákkal, a gyermekvédelmi törvénnyel, a migrációval, egyházakkal kapcsolatos híreket;

sokszor tilos volt a külföldi sajtó magyar kormányt bíráló cikkeit szemlézni, nem lehetett írni a magyar sajtószabadság egyre romló helyzetéről, emberi jogi szervezetekről;

tilos volt a „szélsőjobboldali” jelző, az ellenzéki összefogás helyett „baloldalit” kellett írni;

hetekig nem lehetett elismerni, hogy Donald Trump elveszítette az amerikai elnökválasztást;

a hírügynökség munkatársait többször is egyértelműen a szakmai alapszabályokkal ellenkező hírek kiadására utasították.

Mint látható, az MTI is leköveti azt a fideszes manipulációs eljárást, melynek célja, hogy az ellenzéki összefogást a könnyebben támadható és rágalmazható, „baloldalnak” lássák a választópolgárok.

„Új tiltás lép életbe: a polgármestereknél nem használható az ellenzéki, ellenzéki összefogás jelző, helyette azt kell írni, hogy baloldali. Ha olyanról van szó, akit jobboldali szervezet is támogatott, ki kell írni zárójelbe a jelölőszervezeteket, aztán csak polgármesterezzük, a nevét írjuk.”

- idézték az egyik szerkesztői utasítást.

Arról egyébként az Alfahír is beszámolt korábban, hogy az MTI-ben nem csupán tartalmilag finomhangolták a híreket, hanem egyes esetekben teljes cenzúrát is alkalmaztak: a 2021-es ellenzéki előválasztásról például jó darabig egyáltalán nem számoltak be, ellenére annak, hogy több mint félmillió embert lefedő tevékenységével belpolitikai jelentőségét tekintve mindenképpen az év legfontosabb ilyen jellegű eseménye volt. Az első hír – amely nem valamilyen fideszes narratíva keretében érintette a szavazást - akkor jelent meg az előválasztásról, amikor az első fordulóban Dobrev Klára győzelmet aratott. Természetesen a hírszerkesztésben ekkor is követték a fideszes paneleket, és a baloldali-jobboldali ellenzéki összefogást csupán baloldalinak nevezték.