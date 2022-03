A Jobbik a honvédelmi miniszter azonnali hatályú felmentését sürgeti

Felmentették már a honvédelmi minisztert?

- teszi fel a kérdést a Jobbik sajtóközleményében, a csütörtök éjjeli incidensre reagálva, amikor is azonosítatlan tárgy zuhant le Zágrábban. A gép keleti irányból érkezhetett, és Magyarország légterén is keresztül repülhetett. A horvát elnök szerint a drón több mint 40 percig repült hazánk felett. Később kiderült, hogy szovjet gyártmányú repülőgépről van szó, ami a horvát védelmi mininszter tájékoztatása szerint robbanószerkezetet és légibombát is tartalmazott.

A Jobbik úgy véli,

az, hogy Szijjártó külügyér állt ki magyarázkodni a honvédelmi miniszter helyett a drónos fiaskóért, egyértelművé tette, hogy a szőnyeg alá kívánják seperni a világméretű botrányt, felelős pedig ezúttal sem lesz. Miközben egy hajszálon múlt, hogy nem vezetett tragédiához ez a felfoghatatlan felelőtlenség Magyarországon.

A párt kiemeli, hogy amíg "Orbán és kormánya hatalmon van, nem vagyunk biztonságban. A magyar légtér megsérthető, a Magyar Honvédség sebezhető, és Isten mentsen meg minket attól, hogy egy éles konfliktusban megmérettessenek. Egy ilyen, a magyar emberek életét súlyosan veszélyeztető mulasztás után még egy keleti diktatúrában is távozott volna a honvédelmi tárca vezetője, egy normális demokráciában pedig maga ajánlotta volna fel."

A néppárti Jobbik ezért követeli Orbán Viktortól Benkő Tibor honvédelmi miniszter azonnali hatályú felmentését!