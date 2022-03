Még a magyar légtérben volt a bombát szállító drón, amikor az oroszok már átírták róla a Wikipédiát

Ukrajnában nemcsak egy véres és brutális, hanem egy kommunikációs háború is zajlik - és a szembenálló felek igyekeznek az online térben (is) mindent megtenni, minden eszközt kihasználni a másik ellen a győzelem érdekében.

Jó példa erre a Horvátországban lezuhant szovjet típusú katonai drón esete. Ahogy az ismert, március 10-én, csütörtök este 11 óra körül lezuhant egy pilóta nélküli robotrepülő Zágrábban, amit még aznap este sikerült is beazonosítani: egy szovjet gyártmányú Tu–141 Sztrizs felderítőgép esett le az égből az utcán parkoló autókra. Erről a típusról azt egyébként nem árt tudni, hogy az 1970-es(!) években repült először, majd a Szovjetunió felbomlása után valószínűleg az oroszok és az ukránok is megtartottak a harkivi gyárban készített drónokból, és ezek az eszközök a 2014-es krími háborúban is előkerültek.

Csak az nem biztos, hogy melyik fél küldte fel őket az égre, és ezek az eszközök egyáltalán működőképesek, irányíthatóak-e.

Jellemző, hogy március 8-án egy TU-141-est lelőttek az ukránok is Ukrajna felett, amiről aztán maguk sem tudták eldönteni, hogy azt az oroszok, vagy az ukránok működtették.

#Ukraine: We have managed to identifiy new wreckage, and can confirm a Ukrainian drone was shot down!



However, it's not the TB-2, but the Cold war era Tupolev Tu-141 reconnaissance drone; note the landing gear/KR-17A engine.



Likely to be UA operated, but possible Russian decoy. pic.twitter.com/MOP454BWPH — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 8, 2022

Visszatérve március 10-ére. Valószínűleg még a magyar légtérben volt a drón - hiszen 40 (azaz negyven) percig egy olyan állam területe fölött repkedett háborítatlanul, amelynek van egy nukleáris erőműve az ország közepén... -,

amikor magyar idő szerint 21:41 perckor már át is írták a TU-141-es angolnyelvű Wikipédia oldalát.

Addig ez szerepelt a szószedettben:

"The Tupolev Tu-141 Strizh (Swift, Russian: Стриж) is a Soviet reconnaissance drone that served with the Soviet Red Army during the late 1970s and 1980s." Tehát a TU-141 egy szovjet felderítő drón, amely az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején szolgált a Szovjet Vöröshadsereg kötelékében.

Ezt erre írta át egy Mr.User200 nevű Wikipédia-felhasználó:

"The Tupolev Tu-141 Strizh (Swift, Russian: Стриж) is a Soviet reconnaissance drone that historically served with the Soviet Red Army during the late 1970s and 1980s, as well as the Ukrainian Armed Forces since 2014."

Ebben a változatban már ki lett hangsúlyozva, hogy történelmileg ("historically") tartozott a szovjetekhez,

de 2014 óta már az ukrán hadsereg használja.

A kékkel kiemelt részt a zágrábi drónbecsapódás előtt nemsokkal írták a szövegbe en.wikipedia.org

A Tupoljev - TU141 oldal további szerkesztéseit ITT olvashatja.

Mielőtt tovább lépünk, akkor gyorsan foglaljuk össze! Miközben egy bombával felszerelt elszabadult(?) drón repked egy NATO-ország fölött éjszaka, várva a sorsát - a lezuhanást -, a tájékozódási pontként használt közösségi Wikipédián valaki átszerkeszti a robotgép típusának az oldalát, hogy az érdeklődők azt lássák, a TU-141-est az ukránok használják.

S akkor a következő mozaikdarab, ami nem más, mint maga a titokzatos (jól értesült?) Mr.User200.

Az ezen a néven működő felhasználó egészen példás szorgalommal szerkeszti a Wikipédiát, ahogy látható a képen is. Csak ma 9 alkalommal módosította a különböző ukrán-orosz háborúval kapcsolatos tartalmakat - az orosz propaganda szerint.

A titokzatos és aktív Mr.User200 állandóan dolgozik en.wikipedia.org

Március 11-én magyar idő szerint Mr.User200 éjszaka 00:09-től egész napon át, 23:55-ig írogatta át a Wikipédiát, töltögetve fel az "aktualitásokat", a különböző orosz hivatkozásokat.

Mr.User200 szerkesztőfelülete, piros nyíllal kiemelve a zuhanás előtti módosítást, magyar idő szerint 21:41-kor en.wikipedia.org

Figyelemre méltó, hogy Mr.User200 nemcsak a 2022-es orosz katonai hadjáratról hozza óraműpontossággal az orosz információkat, de a szíriai harcok és a krími háborúról is hasonló módon számolt be (a teljes listához KATTINTSON IDE.) Átjavítva egy-egy kifejezést, például ilyenekkel is játszva: az "ukrainaian officials claimed" ("ukrán tisztviselők állítása szerint") beírással árnyalja a mondatokat, úgy beállítva, hogy bizonyos tényeket, csak az ukránok "állítanak", és azok igazságtartalma megkérdőjelezhető.

Egyébként zöld színnel az látszódik, hogy mit tett hozzá az oroszbarát Mr.User200, pirossal pedig azt, hogy mit törölt ki.

Hogy Oroszország trollokon keresztül álhíreket oszt meg a Wikipédián, azzal az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is foglalkozott, és 2018 óta igyekeznek közösen fellépni a Moszkva által államilag működtetett dezinformációs hadsereggel - mert azt nehezen hihetjük, hogy például Mr.User200 mögött egy ember és nem egy csapat áll. S nem "ő" az egyetlen, aki már az események előtt igyekszik reagálni a történtekre.

Orbánék lekésték ezt is

Ahogy arról beszámoltunk, a drón berepüléséről és lezuhanásáról ugyanúgy lemaradt az Orbán-kormány, ahogy Ukrajna megtámadására is csak félnappal később reagált Orbán Viktor miniszterelnök.

A drónrepülővel kapcsolatos legfrissebb információkat Mario Banozic horvát védelmi miniszter közölte vasárnap. Eszerint robbanószerkezet nyomaira, légibomba darabjaira bukkantak a roncsok között, és Banozic szerint nem felderítő repülőgépről van szó. "Az elemzés után meg tudjuk mondani, mi volt a küldetése. A bombát repülőgépeken használják" - tájékoztatta a horvát újságírókat a miniszter. Sőt, elárulta azt is, hogy találtak egy sérült feketedobozt is, amelyből várhatóan kinyerhetik a repülési adatokat.

"Ezt összehasonlítjuk azokkal a vizsgálatokkal, amelyet közösen végzünk a NATO-tagállamokkal és a radarképek alapján rekonstruálhatjuk, pontosan honnét érkezett a drón"

- tett ígéretet Banozic.

Az Orbán-kormány egyelőre viszont még a sötétben tapogatózik a 40 perces légtérsértéssel kapcsolatban.

A magyar Honvédelmi Minisztérium

március 11-én, péntek délután 15:27-kor ismerte el az MTI-nek,

hogy előző este valóban történt valami. Mint írták,

"egy, a légtérben a radarképernyőn időnként érzékelhető repülő tárgyat észlelt a Magyar Honvédség légtérvédelmi szolgálata 2022. március 10-én az éjszakai órákban Magyarország légterében. A repülő eszköz, mint később beigazolódott egy TU-141 típusú drón volt, amelyet az utóbbi időben az elavultsága miatt elsősorban kiképzési légicélként alkalmaztak. Ilyen eszközzel az ukrán, de korábban az orosz hadsereg is rendelkezett"

- tették hozzá (ahogy az már a Wikipédián is szerepel...).

Azt is közölték, a nagy sebességgel közlekedő eszközt már Ukrajna területén is érzékelték, ami Magyarország légterébe - Románia légterét érintve - Csengernél lépett be.

"A hazánkba történő belépésétől mindvégig nyomon követve és ellenőrzés alatt tartva, az ország légteréből távozott"

- írták a távozás után több mint fél nappal.

Arról is beszámoltak, hogy "sajnos az éjszakaihoz hasonló esemény pénteken, a déli órákban is történt hazánk légterében, most az észak-keleti országrészben. Tekintettel az előzményekre, a készültségi szolgálatban lévő Gripenek ellenőrizték az érintett légteret, azonban semmiféle légijárművet ott nem találtak".

Aznap este 18:31-kor aztán kiadtak még egy közleményt.

"Péntek délután újabb azonosítatlan repülőeszköz miatt adott ki riasztást a Magyar Honvédség légtérvédelmi szolgálata, és rendelt el felszállást a Légvédelmi Készenléti Szolgálat számára. A radarok 15 óra környékén ismét hasonló jeleket érzékeltek, mint a déli órákban. Az érintett légtér ellenőrzése során repülőeszközt ezúttal sem azonosítottak. A pénteki napon eddig kétszer kellett a Magyar Honvédség Gripenjeinek felszállnia, azonban egyik alkalommal sem találtak a radarjelek által jelzett helyszínek egyikén sem repülőeszközt"

- írta akkor a Honvédelmim Minisztérium.

Érdekes, hogy ennyiben hagyja a szerintük is elavult TU-141-es 40 perces útját az Orbán-kormány,

és nem tiltakoznak, nem keresik a felelősöket, és nem hangos a felháborodásuktól a nemzetközi közvélemény.

Erre a csendre hívta fel a figyelmet a hazai ellenzék is. Mint írtuk, az Egységben Magyarországért azonnali és határozott választ vár Orbán Viktortól arra, hogy szerinte képes-e a magyar honvédelem megvédeni Magyarországot azután, hogy március 10-én éjjel negyven percen át zavartalanul repülhetett a magyar légtérben az a TU-141 típusú drón, amelyre a horvát védelmi miniszter közlése szerint egy bomba volt rögzítve.