Mikroszkóp alatt tervezhet a szegény emberek szavazataival a Fidesz

A kormánypártokhoz köthető legális és illegális választási csalások sora elég hosszú és változatos, elég csak a láncszavazásokra, a szavazólap-fotóztatásokra, a fiktív lakcímes ukrajnai kettős állampolgárokra, a közmunka elvételével való fenyegetésekre, a választási megfigyelő delegáltak nélküli nyílt szavazásokra, vagy az ajánlásokkal és támogatói ívekkel készült Kubatov-listák alapján zajló telefonos zaklatásokra gondolni – és akkor nem beszélünk az évi több mint százmilliárd (százezer millió) forintból működő kormánypropagandáról, mely több ezer embert kimondottan azzal a céllal foglalkoztat Magyarországon, hogy minden nap alhíreket terjesszenek a Fidesz ellenfeleiről, ellenben pótolhatatlan államférfiként állítsák be Orbán Viktor miniszterelnököt.

2010 óta az ilyen csalások tovább finomodtak, bővültek, többjüket pedig az Országgyűlés fideszes többsége egyszerűen törvényben legalizált. Ilyen például az is, hogy már nem feltétele az állandó lakhely létesítésének, hogy az ember valóban azon a címen is éljen: így lehet törvényesen megcsinálni, hogy egy üres szántóföldön álló lakcímre 19 ukrán-magyar kettős állampolgárnak jegyezzenek be lakcímet. Aligha téved az az ember, aki szerint április 3-án ez a 19 ember csak azért fog átkelni a határon, hogy „helyi, révleányvári lakosként” egyéniben is szavazhasson Borsod-Abaúj Zemplén megyei 5-ös számú választókörzetében a fideszes Hörcsik Richárdra. És ez csak egyetlen falu.

Persze van ennél kifinomultabb technika is: egy, az Átlátszó birtokába került táblázat szerint a Fidesz minden településre kiterjedő statisztikát készít a Borsod 5-ben Hörcsik Richárd szavazóiról és támogatóiról. A március 1-i dátumú Excel-táblázat tanúsága szerint a helyi fideszes polgármestereknek, illetve önkormányzati képviselőknek és aktivistáknak ki van adva egy irányszám a támogató aláírásokról, amit helyben településenként össze kell szedniük.

Az adatbázisban a választókerület minden települése kapcsán feltüntették a 2018-as adatokat, beleértve a lakosság és a névjegyzékben szereplők számát, Hörcsik Richárd eredményét és ezeken túl az idei, „elvárt aláírásszámokat” is, végül pedig ezeket ezeket százalékos teljesítésben is kimutatták.

A lap informátora szerint „valóban járnak is a falvakban, fenyegetik a közmunkásokat, hogy nem lesz közmunka, ha nem szavaznak Hörcsikre. Sőt, helyi önkormányzati képviselők kivételezett, megbízható közmunkásokkal, munkaidőben adatbázist gyűjtenek, illetve kiadják a kevésbé tájékozott, állásukat féltő embereknek, hogy kire kell szavazni”.

A lényeg az, hogy a támogató aláírásokkal gyűjtött személyes adatokat az országgyűlési választások napján mozgósításra is fel lehet használni, például személyesen becsengetnek az aktivisták, vagy telefonon hívogatják azokat, akik az adatbázis szerint hajlandóak lehetnek a Fideszre szavazni.

Az Átlátszó azt írta, a fájlban lévő információ alapján az Excel-táblát Sáfián Ádám hozta létre és mentette, aki a körzet egyik kisvárosában, Abaújszántón fideszes polgármester, és Hörcsik képviselő korábbi munkatársa volt. A polgármester a lap megkeresésére nem reagált, egy korábbi posztjából azonban látni lehet, hogy maga Kubatov Gábor pártigazgató is járt a választókerületben, hogy mozgósítsa az embereket.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5. számú egyéni választókerülete egyébként csatatérkörzetnek számít, a kormánypárti Hörcsik Richárddal szemben az egyesült ellenzék jelöltje Erdei Sándor Zsolt. A térség elmaradott, rengeteg szegény faluból áll, ezekben pedig a közmunka (és a közmunka elvételével való fenyegetés) a legfontosabb kampányeszköz lehet.