Az Alkotmánybírósághoz fordulnak a veszteséges gazdálkodásra kötelezett kis benzinkutasok

Csütörtök késő este a Magyar Közlönyben is megjelent az aznap esti rendkívüli kormányinfón bejelentett intézkedések jogi szövegezése. Mint arról beszámoltunk, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a kormány kitart a benzinárstop mellett szöveggel kívánta megnyugtatni a kedélyeket, és a hatósági ár fenntartását több fideszes politikus is propagálta, így például Kovács Zoltán kormányszóvivő is.